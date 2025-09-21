Renault Duster: రెనాల్ట్ డస్టర్.. టెస్టింగ్లో మళ్లీ కనిపించింది.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
Renault Duster: వాహన తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ భారత మార్కెట్లో హ్యాచ్బ్యాక్ల నుండి ఎంపీవీలు, కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీల వరకు వాహనాలను అందిస్తుంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, రెనాల్ట్ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో కొత్త ఎస్యూవీ, రెనాల్ట్ డస్టర్ను పరిచయం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. రెనాల్ట్ భారత మార్కెట్లో తన పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. రెనాల్ట్ త్వరలో భారత మార్కెట్లో కొత్త ఎస్యూవీ డస్టర్ను ప్రవేశపెట్టవచ్చు.
నివేదికల ప్రకారం, తయారీదారు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టే ముందు కొత్త ఎస్యూవీ రెనాల్ట్ డస్టర్ను పరీక్షిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఎస్యూవీ మరోసారి బెంగళూరులో పరీక్షలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అయితే, రెనాల్ట్ ఇంకా అధికారికంగా దీనిని ప్రకటించలేదు.పరీక్ష సమయంలో గుర్తించిన యూనిట్ పూర్తిగా క్లోజ్ చేసి ఉంది, కాబట్టి ఎక్కువ సమాచారం అందుబాటులో లేదు.
అయితే, మునుపటి తరం మాదిరిగానే, కొత్త తరం డిజైన్ చాలా కండరాలతో కూడుకున్నది. ఇది కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఎస్యూవీలో V-ఆకారపు టెయిల్లైట్లు, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా, రియర్ స్పాయిలర్, బాడీ క్లాడింగ్, రియర్ వైపర్, వాషర్ వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి, ఇవి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కనిపించే వాటిలాగే ఉంటాయి.
డస్టర్ భారతదేశంలో ప్రారంభించబడటానికి ముందు, తయారీదారు డాసియా బ్రాండ్ కింద అనేక దేశాలలో కారును అందించాడు, ఇది అనేక అద్భుతమైన లక్షణాలను అందించింది. రెనాల్ట్ ఇంకా అధికారికంగా దీనిని ప్రకటించలేదు. అయితే, ఇది వచ్చే ఏడాది నాటికి భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. కొంతకాలం తర్వాత, తయారీదారు ఈ ఎస్యూవీ దేశంలో అధికారికంగా విడుదల చేయవచ్చు.
కొత్త తరం రెనాల్ట్ డస్టర్ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ విభాగంలో, ఇది మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్, హోండా ఎలివేట్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, స్కోడా కుషాక్, వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్, మారుతి విక్టోరియా వంటి ఎస్యూవీలతో పోటీ పడనుంది.