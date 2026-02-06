OSM Vector: భారీ రేంజ్.. బడ్జెట్ ధర! మార్కెట్లోకి ఓమెగా సీకీ 'OSM Vector' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ వచ్చేసింది బాసూ..!
OSM Vector: పెట్రోల్ రేట్లు సెంచరీ దాటేసి సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతున్న ఈ రోజుల్లో అందరి చూపు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపే ఉంది.
OSM Vector: పెట్రోల్ రేట్లు సెంచరీ దాటేసి సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతున్న ఈ రోజుల్లో అందరి చూపు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపే ఉంది. కానీ బ్రాండెడ్ ఈవీ స్కూటర్ల ధరలు చూస్తుంటే షాక్ కొట్టక మానదు. సరిగ్గా ఇలాంటి టైంలోనే కమర్షియల్ వెహికల్స్ రంగంలో కింగ్గా ఉన్న ఓమెగా సీకీ మొబిలిటీ సాధారణ జనాల కోసం తన ఫస్ట్ హైస్పీడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'OSM Vextr'ను లాంచ్ చేసింది. కేవలం రూ. 99,900 ధరతో మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ స్కూటర్, మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్కు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు. స్టైలిష్ లుక్ కంటే కూడా పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఫోకస్ చేసిన ఈ కంపెనీ, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చేలా దీనిని డిజైన్ చేసింది.
ఈ స్కూటర్ స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తుంటే ఈ తరం కుర్రాళ్లకు కావాల్సిన అన్ని ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయని అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఇందులోని 3.5 అంగుళాల కలర్ ఎల్సీడీ స్క్రీన్ రైడర్కు బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్, స్పీడ్, వెహికల్ రేంజ్ గురించి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సిటీ రోడ్ల మీద గంటకు 70 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగంతో దూసుకుపోయే ఈ వెక్స్ట్రా, ఒక్కసారి ఫుల్ చార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 110 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించే వీలు కల్పిస్తుంది. ఆఫీస్కు వెళ్లే ఉద్యోగులకు లేదా కాలేజీ స్టూడెంట్లకు రోజువారీ అవసరాలకు ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ఆప్షన్ అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
టెక్నాలజీ పరంగా కూడా ఈ స్కూటర్ ఎక్కడా తగ్గేదేలే అంటోంది. ఇందులో ఎకో, సిటీ, స్పోర్ట్స్ అనే మూడు రకాల రైడింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి, వీటి ద్వారా మీరు మీ మూడ్కి తగ్గట్టుగా స్పీడ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే స్మార్ట్ఫోన్ యుగంలో ఫోన్ చార్జింగ్ సమస్య లేకుండా యూఎస్బీ పోర్ట్ సదుపాయం కూడా ఇచ్చారు. పార్కింగ్ సమయంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు రివర్స్ పార్కింగ్ అసిస్టెన్స్ ఫీచర్ కూడా ఉండటం విశేషం. కొండ ప్రాంతాలు లేదా ఎత్తైన రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు 12 డిగ్రీల గ్రేడియంట్ వరకు ఇది ఈజీగా ఎక్కగలదు, కాబట్టి ఎలాంటి రోడ్డు పైన అయినా మీరు హ్యాపీగా రైడ్ చేయవచ్చు.
చార్జింగ్ విషయంలో కూడా ఈ కంపెనీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఆలోచించింది. దీని కోసం ప్రత్యేకమైన స్టేషన్లు వెతకాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంట్లో ఉండే నార్మల్ సాకెట్తోనే చార్జ్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం నాలుగు గంటల్లోనే 80 శాతం బ్యాటరీ నిండిపోతుంది, పూర్తి చార్జింగ్ కావాలంటే ఐదు గంటల సమయం పడుతుంది. అంటే రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ప్లగ్ పెడితే చాలు, ఉదయానికల్లా మీ రైడ్ సిద్ధంగా ఉంటుంది. జీఎస్ఎం కనెక్టివిటీ ఆప్షన్ కూడా అదనంగా అందుబాటులో ఉండటం వల్ల ఈ స్కూటర్ మరింత స్మార్ట్గా మారుతుంది. ఇది భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ మార్కెట్లో విప్లవం సృష్టించడం ఖాయం.
ఈ వెక్స్ట్రా స్కూటర్ను కేవలం కొన్ని నగరాలకే పరిమితం చేయకుండా దేశవ్యాప్తంగా 200కు పైగా డీలర్షిప్ల ద్వారా విక్రయించాలని కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది. హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ ప్లాంట్లో ఏడాదికి 25 వేల యూనిట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ఈ స్కూటర్లు తయారవుతున్నాయి. మేక్ ఇన్ ఇండియా నినాదంతో భారత్లోనే కాకుండా ఆఫ్రికా లాంటి దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే ఆలోచనలో ఓమెగా సీకీ మొబిలిటీ ఉంది. బడ్జెట్ ధరలో మంచి హైస్పీడ్ స్కూటర్ కావాలనుకునే వారికి ఇప్పుడు ఒక బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ దొరికినట్లే. తక్కువ మెయింటెనెన్స్తో ఎక్కువ కాలం మన్నే ఈ వాహనం మన రోడ్లపై ఇక హల్చల్ చేయనుంది.