Norton Atlas: బైక్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. ఇండియాలో నార్టన్ అట్లాస్ టెస్టింగ్.. టీవీఎస్ నుంచి రాబోతున్న పవర్ఫుల్ అడ్వెంచర్ బైక్!
Norton Atlas: భారత రోడ్లపై నార్టన్ అట్లాస్ హల్చల్! టీవీఎస్ చేతికి చిక్కిన ఈ బ్రిటీష్ ఐకానిక్ బ్రాండ్ అడ్వెంచర్ బైక్ త్వరలో లాంచ్ కానుంది. 585cc ఇంజన్, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో రాబోతున్న ఈ బైక్ వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
Norton Atlas: బ్రిటీష్ మోటార్సైకిల్ రంగంలో ఒకప్పుడు వెలుగువెలిగిన ఐకానిక్ బ్రాండ్ 'నార్టన్' (Norton) ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రముఖ దేశీయ దిగ్గజం టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ (TVS) కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, నార్టన్ తన ఫ్లాగ్షిప్ మోడళ్లను భారత్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. తాజాగా, నార్టన్ అట్లాస్ (Norton Atlas) మిడిల్ వెయిట్ అడ్వెంచర్ టూరర్ మోటార్సైకిల్ భారత రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తూ మొదటిసారి కనిపించింది.
ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ - రాయల్ లుక్
స్పై చిత్రాల ప్రకారం, ఈ బైక్ రోడ్డుపై చాలా పవర్ఫుల్ ప్రెజెన్స్ను కలిగి ఉంది. ఇంధన ట్యాంక్ సెమీ-ఫెయిరింగ్తో కలిసిపోయి ఉన్న విధానం ఈ బైక్కు ఒక ప్రత్యేకమైన లుక్ను ఇస్తుంది. లాంగ్ రైడ్స్ చేసే వారికి అనుకూలంగా నిటారుగా ఉండే సీటింగ్ పొజిషన్, పొడవైన విండ్స్క్రీన్ మరియు భద్రత కోసం నకిల్ గార్డ్లను ఇందులో అమర్చారు.
అత్యాధునిక టెక్నాలజీ
నార్టన్ అట్లాస్ కేవలం ఇంజన్ పరంగానే కాదు, ఫీచర్ల పరంగా కూడా ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది:
డిస్ప్లే: స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ మరియు USB టైప్-సి పోర్ట్తో కూడిన 8-అంగుళాల భారీ TFT టచ్స్క్రీన్.
లైటింగ్: LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్లు, కార్నరింగ్ లైట్లు మరియు రోడ్డుపై వెలుతురునిచ్చే పుడిల్ లైట్స్.
కీలెస్ ఎంట్రీ: స్మార్ట్ కీ మరియు పుష్-బటన్ స్టార్ట్తో కూడిన కీలెస్ ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్.
ఇంజన్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్
నార్టన్ అట్లాస్ 585cc లిక్విడ్-కూల్డ్ ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజన్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది సుమారు 70 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేయగలదని అంచనా. దీనికి 6-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ గేర్ బాక్స్ను జత చేశారు. ఇండియాలో కనిపించిన టెస్ట్ యూనిట్లు 'అట్లాస్ GT' మోడల్స్గా భావిస్తున్నారు, ఎందుకంటే వీటికి అల్లాయ్ వీల్స్ మరియు రోడ్-ఓరియెంటెడ్ టైర్లు ఉన్నాయి.
మార్కెట్ లాంచ్ మరియు పోటీ
నార్టన్ అట్లాస్ మోటార్సైకిళ్లు 2026 మధ్య నాటికి భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది మొత్తం మూడు వేర్వేరు వేరియంట్లలో లభించవచ్చని సమాచారం. మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న కవాసకి వెర్సిస్ 650 మరియు ట్రయంఫ్ టైగర్ 660 వంటి మోడళ్లకు ఇది గట్టి పోటీనివ్వనుంది.