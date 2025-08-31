New Maruti SUV: మారుతి కొత్త ఎస్యూవీ.. సెప్టెంబర్ 3న లాంచ్.. బుకింగ్స్ షురూ..!
ఈ కొత్త మారుతి ఎస్యూవీ అధికారిక పేరు, వివరాలు వెల్లడి కాలేదు కానీ దీనికి 'మారుతి ఎస్కుడో' అని పేరు పెట్టబడుతుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మారుతి మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీని కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ అరీనా ఎస్యూవీగా పరిచయం చేయనున్నారు, ఇది కంపెనీ ఉత్పత్తి శ్రేణిలో బ్రెజ్జా, గ్రాండ్ విటారా మధ్య వారధిగా పనిచేస్తుంది.
New Maruti SUV Price
అరీనా మోడల్ కావడంతో, మారుతి ఎస్కుడో ధర గ్రాండ్ విటారా కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఎస్కుడో ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్ ధర రూ. 10 లక్షలు లేదా రూ. 10.50 లక్షలు ఉండే అవకాశం ఉంది, అయితే హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్తో పూర్తిగా లోడ్ చేయబడిన ట్రిమ్ ధర రూ. 19 లక్షలు ఉండే అవకాశం ఉంది.
New Maruti SUV Specifications
మారుతి ఎస్కుడో అధికారిక వేరియంట్లు, ఫీచర్లు కొన్ని రోజుల్లో వెల్లడికానున్నాయి. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఇందులో లెవెల్-2 అటానమస్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్, డాల్బీ అట్మోస్ టెక్నాలజీ ఉన్న మొదటి మోడల్ అవుతుంది. ఈ ఎస్యూవీ పవర్డ్ టెయిల్గేట్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, మరిన్నింటిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు.
కొత్త మారుతి ఎస్కుడో 103 బీహెచ్పి పవర్, 1.5 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 116 బీహెచ్పి, పెట్రోల్ హైబ్రిడ్, గ్రాండ్ విటారా నుండి తీసుకోబడిన 88 బీహెచ్పి CNG పవర్ట్రెయిన్లను పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఆసక్తికరంగా, మారుతి సుజుకి నుండి అండర్ బాడీ CNG ట్యాంక్ ఉన్న మొదటి కారు ఇది, ఇది బూట్ స్థలాన్ని ఖాళీ చేస్తుంది. ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలలో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ యూనిట్లు రెండూ ఉంటాయి.