New Kia Seltos 2026: వేరియంట్ వైస్ ధరలు, ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, ఫీచర్లు ఇవే

New Kia Seltos 2026 Launched: Variant-Wise Prices, Features & Engine Details

కొత్త కియా సెల్టోస్ 2026 మోడల్ భారత్‌లో విడుదలైంది. వేరియంట్ వైస్ ధరలు, ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, ఫీచర్లు, ADAS సేఫ్టీ వివరాలు ఇవే.

కియా ఇండియా 2026 మోడల్ కియా సెల్టోస్ SUVను భారతీయ మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త తరం సెల్టోస్ వేరియంట్ వైస్ ధరలను కూడా సంస్థ ప్రకటించింది. 2026 కియా సెల్టోస్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ.10.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. టెక్ లైన్, GT లైన్, X-లైన్ వంటి విభిన్న వేరియంట్లలో ఈ SUV అందుబాటులో ఉంది.

కొత్త కియా సెల్టోస్‌లో 1.5 లీటర్ నేచురల్ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 1.5 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ GDi, 1.5 లీటర్ డీజిల్ అనే మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. వీటికి అనుగుణంగా 6MT, 6iMT, CVT, 7DCT, 6AT వంటి ఐదు ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలు అందించారు. మొత్తం ఎనిమిది వేరియంట్లతో వినియోగదారుల అవసరాలకు తగిన విధంగా ఈ SUVను రూపొందించారు.

వేరియంట్ వైస్ ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

HTE వేరియంట్:

పెట్రోల్ – రూ.10.99 లక్షలు

డీజిల్ – రూ.12.59 లక్షలు

HTE(O) వేరియంట్:

మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ధరలు రూ.12.09 లక్షల నుంచి రూ.14.99 లక్షల వరకు ఉన్నాయి.

HTK వేరియంట్:

ప్రారంభ ధర రూ.13.09 లక్షలు

HTK(O):

1.5 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ + 7DCT గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. ధర రూ.14.19 లక్షలు

HTX వేరియంట్:

ప్రారంభ ధర రూ.15.59 లక్షలు

HTX(A) ADAS వేరియంట్:

ప్రారంభ ధర రూ.16.69 లక్షలు

GT లైన్ (టాప్ ఎండ్):

ధరలు రూ.18.39 లక్షల నుంచి రూ.19.99 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. ఇందులో మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్ లేదు.

X-లైన్:

ప్రారంభ ధర రూ.19.49 లక్షలు. ఈ వేరియంట్‌లో కూడా మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ అందుబాటులో లేదు.

ఇంజిన్ సామర్థ్యం

1.5 లీటర్ పెట్రోల్ – 113 bhp పవర్, 144 Nm టార్క్

1.5 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ – 158 bhp పవర్, 253 Nm టార్క్

1.5 లీటర్ డీజిల్ – 118 bhp పవర్, 260 Nm టార్క్

ఫీచర్లు & సేఫ్టీ

కొత్త కియా సెల్టోస్‌లో డ్యూయల్ 12.3 ఇంచ్ స్క్రీన్ (ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ + ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్), పానోరమిక్ డిస్ప్లే ప్యానెల్, ప్రీమియం సీటింగ్, Bose ఆడియో సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, USB-C పోర్టులు, Kia Connect యాప్ ద్వారా రిమోట్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ADAS సేఫ్టీ ఫీచర్లుగా ఆటో ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, బ్లైండ్ స్పాట్ వార్నింగ్, రియర్ క్రాస్ ట్రాఫిక్ అలర్ట్, హైవే డ్రైవింగ్ అసిస్ట్ వంటి అధునాతన సదుపాయాలు అందించారు. 536 లీటర్ల బూట్ స్పేస్, LED లైట్స్, 17 ఇంచ్ అలాయ్ వీల్స్, పవర్ సన్‌రూఫ్ ఈ SUVకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.

