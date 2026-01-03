New Kia Seltos 2026: మార్కెట్లోకి సరికొత్త 'కియా సెల్టోస్'.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, అది తక్కువ ధరకే!
New Kia Seltos 2026 Launched in India: భారత మార్కెట్లోకి సెకండ్ జనరేషన్ కియా సెల్టోస్ వచ్చేసింది! రూ. 10.99 లక్షల ప్రారంభ ధరతో, అత్యాధునిక లెవల్-2 అడాస్ (ADAS) ఫీచర్లు మరియు పెరిగిన వీల్బేస్తో ఈ SUV అదిరిపోయే లుక్లో ఉంది.
New Kia Seltos 2026 Launched in India: ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా, దేశీయ మార్కెట్లో తన మోస్ట్ పాపులర్ ఎస్యూవీ 'సెల్టోస్' (Seltos) సెకండ్ జనరేషన్ మోడల్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో గట్టి పోటీనిచ్చేలా 2026 కియా సెల్టోస్ను అత్యాధునిక సాంకేతికత మరియు సరికొత్త డిజైన్తో రూపొందించారు.
ధర మరియు వేరియంట్లు:
కొత్త కియా సెల్టోస్ ఐదు ప్రధాన ట్రిమ్స్లో (HTE, HTK, HTX, GTX, X-Line) లభిస్తుంది.
ప్రారంభ ధర: రూ. 10.99 లక్షలు (ఎక్స్షోరూమ్).
టాప్ ఎండ్ ధర: రూ. 19.99 లక్షలు (ఎక్స్షోరూమ్).
డెలివరీలు: జనవరి రెండో వారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఇంజిన్ ఆప్షన్లు:
కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా కియా మూడు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లను అందిస్తోంది:
1.5 లీటర్ పెట్రోల్: 115 HP పవర్, 144 Nm టార్క్.
1.5 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్: 160 HP పవర్, 253 Nm టార్క్.
1.5 లీటర్ డీజిల్: 116 HP పవర్, 250 Nm టార్క్. ట్రాన్స్మిషన్ పరంగా మాన్యువల్ (MT), IVT, DCT మరియు ఆటోమేటిక్ (AT) గేర్ బాక్స్ ఎంపికలు ఉన్నాయి.
అప్డేటెడ్ డిజైన్ మరియు స్పేస్:
కొత్త సెల్టోస్ గ్లోబల్ మోడల్ స్ఫూర్తితో 'టైగర్ నోజ్ గ్రిల్' మరియు వర్టికల్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్తో వస్తోంది.
వీల్బేస్: గతంతో పోలిస్తే 80 మి.మీ. పెరగడం వల్ల కారు లోపల లెగ్రూమ్ మరింత విశాలంగా మారింది.
వీల్స్: 18 అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ మరియు కనెక్టెడ్ టైల్ లైట్లు కారుకు స్పోర్టీ లుక్ని ఇస్తున్నాయి.
కలర్స్: మొత్తం 10 రంగుల్లో లభ్యం కానుండగా, 'మార్నింగ్ హేజ్', 'మాగ్మా రెడ్' కొత్తగా చేరాయి.
హైటెక్ ఫీచర్లు & సేఫ్టీ:
కారు లోపల 12.3 అంగుళాల డ్యూయల్ స్క్రీన్ సెటప్ (డిజిటల్ క్లస్టర్ + టచ్స్క్రీన్) ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
సేఫ్టీ: 6 ఎయిర్బ్యాగులు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ప్రామాణికంగా ఉన్నాయి.
అడాస్ (ADAS): లెవల్-2 అడాస్ ఫీచర్లతో కూడిన అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్ వంటి 17కు పైగా భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
లగ్జరీ: పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, 64 కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు కలవు.
ఈ కొత్త మోడల్ హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతీ గ్రాండ్ విటారా మరియు టాటా సియారా వంటి దిగ్గజ కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.