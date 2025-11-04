  • Menu
New Hyundai Venue: కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ.. భారతదేశంలో విడుదల.. 3 ఇంజిన్ ఆప్షన్లు..!

Highlights

హ్యుందాయ్ మోటార్స్ తన అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీని 2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ, వెన్యూ ఎన్ లైన్లో విడుదల చేసింది.

News Hyundai Venue: హ్యుందాయ్ మోటార్స్ తన అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీని 2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ, వెన్యూ ఎన్ లైన్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీనిని పూర్తిగా కొత్త డిజైన్, అనేక ప్రీమియం ఫీచర్లతో పరిచయం చేసింది. SUV కోసం బుకింగ్లు ఇప్పటికే 25,000 రూపాయలకు ప్రారంభమయ్యాయి, ఇప్పుడు కర్టెన్ అధికారికంగా ఎత్తివేయబడింది. కొత్త వేదిక మరింత బోల్డ్గా కనిపించడమే కాకుండా, మునుపటి కంటే మరింత ప్రత్యేకమైన, అధునాతన,లగ్జరీగా కనిపిస్తుంది.

కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ రూపాన్ని గతంలో కంటే ఎక్కువ కండరాల, ప్రీమియంగా మారింది. ఈ ఎస్యూవీ ఇప్పుడు 48mm ఎక్కువ 30mm వెడల్పు. దీని కొలతలు 3995 మిమీ పొడవు, 1800mm వెడల్పు మరియు 1665mm ఎత్తు. డిజైన్ లో ప్రధాన మార్పు క్వాడ్-బీమ్ LED హెడ్లైట్లు, ట్విన్-హార్న్ LED DRL లు, డార్క్ క్రోమ్ గ్రిల్ లాగా కనిపిస్తుంది. కొత్త R16 డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్, బ్రిడ్జ్-టైప్ రూఫ్ రెల్స్ మరియు క్షితిజ సమాంతర LED దీపాలు స్టైలింగ్ను మరింత హైలైట్ చేస్తాయి. వెనుక భాగంలో ఉన్న ఇన్-గ్లాస్ వేదిక లోగో ప్రీమియం టచ్ ఇస్తుంది.

కొత్త వెన్యూ క్యాబిన్ లోపలి నుండి పూర్తిగా కొత్తది. హ్యుందాయ్ దీనికి “హార్కిటెక్చర్” అని పేరు పెట్టింది, ఇది ఇంటీరియర్కు విస్తృత, శుభ్రమైన ముగింపు రూపాన్ని ఇస్తుంది. డ్యూయల్-టోన్ డార్క్ నేవీ మరియు డోవ్ గ్రే అప్హోల్స్టరీ, టెర్రాజో టెక్స్టర్డ్ సర్ఫేస్, మూన్ వైట్ యాంబియంట్ లైటింగ్ ఉన్న క్యాబిన్ ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది. డాష్బోర్డ్లో డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల వక్ర విస్తృత ప్రదర్శన దాని అతిపెద్ద లక్షణం, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కలిసి కనెక్ట్ అయ్యాయి.

