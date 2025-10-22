Bajaj Chetak EV: బజాజ్ చేతక్ ఈవీ న్యూ మోడల్ ఫొటోలు లీక్.. బైక్ మార్కెట్ను షేక్ చేస్తున్న ఫీచర్లు..!
గత కొన్నేళ్లుగా, భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల విభాగంలో బజాజ్ ఆటో అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించింది.
చేతక్ 35 సిరీస్ ,30 సిరీస్లతో, బజాజ్ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ పరిశ్రమలో అత్యంత ముఖ్యమైన ప్లేయర్లలో ఒకటిగా అవతరించింది. ఇప్పుడు, కంపెనీ తన ప్రభావాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు నెక్స్ట్-జెనరేషన్ మోడల్పై దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం కొత్త తరం చేతక్ అభివృద్ధి దశలో ఉంది ,ఈ రాబోయే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మొట్టమొదటి స్పై షాట్లు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాయి. ఈ స్పై షాట్లను ఆటోమోటివ్ ఔత్సాహికుడు అందించారు. కంపెనీ అధికారికంగా విడుదల తేదీని వెల్లడించనప్పటికీ, 2026లో నెక్స్ట్-జెన్ బజాజ్ చేతక్ మన రోడ్లపైకి స్టైల్గా వచ్చే అవకాశం ఉందని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
రహస్యంగా గుర్తించబడిన ఈ చేతక్ టెస్ట్ మ్యూల్ను నెక్స్ట్-జెన్ మోడల్గా ఎందుకు పిలుస్తున్నారంటే, ఇందులో పవర్ట్రెయిన్ , సైకిల్ పార్ట్స్తో సహా అనేక అంశాలు మారాయి. డిజైన్ పరంగా, మొత్తం సిల్హౌట్ (ఆకృతి) పాత మోడల్ను పోలి ఉన్నందున, మార్పులు వెంటనే స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు. వెనుక భాగంలో LED టెయిల్ లైట్లు పూర్తిగా మార్చబడ్డాయి. ఇప్పుడు ఇది బ్రేక్ లైట్లు మరియు LED టర్న్ ఇండికేటర్లను కలిగి ఉన్న ఒకే యూనిట్గా ఉంది. నంబర్ ప్లేట్ హోల్డర్ కొద్దిగా సవరించబడింది . ఇప్పుడు వెనుక టైర్ హగ్గర్, ఛార్జింగ్ పోర్ట్ లలో మార్పులున్నాయి. స్కూటర్పై భారీగా స్టిక్కర్లు ఉండటం వలన, సైడ్ బాడీ ప్యానెల్స్లోని మార్పులను గుర్తించడానికి వీలు లేకుండ ఉంది. వెనుక గ్రాబ్ రైల్ పాత మోడల్ నుండి తీసుకున్నట్లుగా ఉంది, కానీ సీటు ఇప్పుడు చాలా చదునుగా ఉంది. ముందు వైపు చూస్తే, ప్రస్తుత మోడల్లో ఉన్నటువంటి LED హెడ్లైట్లు మరియు DRLలనే గమనించవచ్చు. ఆప్రాన్పై ఉన్న టర్న్ ఇండికేటర్లు ఇప్పుడు హ్యాండిల్బార్ పై ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ స్పై షాట్లో కనిపించింది నెక్స్ట్-జెన్ బజాజ్ చేతక్ అయినప్పటికీ, ఇది బహుశా మిడ్-లెవల్ వేరియంట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. దీనికి ముందు భాగంలో డిస్క్ బ్రేక్ ఉంది, కానీ ఖరీదైన ఫీచర్లు మరియు భాగాలు లేవు. అంతేకాకుండా, ఈ వేరియంట్లో 'కీలెస్ గో' ఫీచర్ లేదు మరియు TFT స్క్రీన్ కూడా లేదు. బదులుగా, ఇది కొత్త ఆకారంలో ఉన్న LCD క్లస్టర్ను కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది, స్విచ్గేర్ కూడా కొత్తగా ఉంది. ఖరీదైన ORVM (అద్దాలు) ఈ వేరియంట్లో లేవు. అన్ని చేతక్ మోడళ్లలో స్టాండర్డ్గా వచ్చే ఫ్యాన్సీ సింగిల్-సైడెడ్ సస్పెన్షన్ సెటప్ స్థానంలో, ముందు భాగంలో సంప్రదాయ ట్విన్ టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు , వెనుక భాగంలో ట్విన్ షాక్లను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది.
బజాజ్ సంస్థ, అసలైన చేతక్ డిజైన్ నుండి మరీ ఎక్కువగా పక్కకు వెళ్లకుండా, అదే సమయంలో కొంత ఆధునికతను జోడించేలా మార్పులు చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది. నెక్స్ట్-జెన్ బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ యొక్క హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో ఖరీదైన ఫీచర్లు (TFT, మిడ్-డ్రైవ్ మోటార్, కీలెస్ గో) ఉంటాయని అంచనా. ఈ స్కూటర్లో 3 kWh లేదా 3.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉండవచ్చు, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 150 కి.మీ వరకు రేంజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.