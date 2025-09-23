MRF: రికార్డ్ సృష్టించిన ఎంఆర్ఎఫ్.. కంపెనీ స్టాక్ చరిత్ర సృష్టించింది..!
దేశంలోనే అతిపెద్ద టైర్ల తయారీ సంస్థ అయిన MRF లిమిటెడ్ షేర్లు సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ మంగళవారం నాడు ఆల్ టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
MRF : దేశంలోనే అతిపెద్ద టైర్ల తయారీ సంస్థ అయిన MRF లిమిటెడ్ షేర్లు సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ మంగళవారం నాడు ఆల్ టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. కంపెనీ షేర్లు రూ.3,464 లేదా 2శాతం పెరిగి రూ.156,250కి చేరుకున్నాయి. ఇది దాని కొత్త 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి కూడా. షేర్లలో ఈ పెరుగుదల వార్తల ద్వారా నడపబడుతుందని గమనించడం విలువ. ఉత్తర చెన్నైలోని తిరువొట్టియూర్ ప్లాంట్లో సమ్మె ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేసిందనే నివేదికలను తోసిపుచ్చుతూ కంపెనీ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్కు వివరణ ఇచ్చింది.
"ఫ్యాక్టరీ కార్యకలాపాలు పాక్షికంగా పనిచేస్తున్నాయి, సమ్మెలో భాగం కాని కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. వీలైనంత త్వరగా సాధారణ స్థితిని పునరుద్ధరించడానికి కంపెనీ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది" అని కంపెనీ పేర్కొంది. MRF తన కార్మికులలో కొందరు చట్టవిరుద్ధమైన సమ్మెను ప్రారంభించారని స్పష్టం చేసింది. ఈ సమ్మె ప్రధానంగా వార్షిక బీమా ప్రీమియంల ముందస్తు చెల్లింపు సమస్య, నేషనల్ అప్రెంటిస్ ప్రమోషన్ స్కీమ్ (NAPS), ప్రధాన మంత్రి ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్ (PMIS), 'నాన్ ముదలవన్' పథకం కింద అప్రెంటిస్ల నియామకాన్ని నిరసిస్తూ జరుగుతోంది. 2015 SEBI (LODR) రెగ్యులేషన్ 30 ప్రకారం తప్పనిసరి నివేదికను అందించాల్సినంతగా కంపెనీ ఆర్థిక స్థితిపై సమ్మె ప్రభావం లేదని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే, ఈ విషయానికి సంబంధించి ఏవైనా ముఖ్యమైన పరిణామాలు ఉంటే, ఎప్పటికప్పుడు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లకు తెలియజేస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
తమిళనాడులోని చెన్నైలో ప్రధాన కార్యాలయం కలిగిన MRF భారతదేశంలోని అతిపెద్ద టైర్ తయారీదారులలో ఒకటి. కంపెనీ రబ్బరు ఉత్పత్తులతో తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించింది. నేడు టైర్లను మాత్రమే కాకుండా విస్తృత శ్రేణి రబ్బరు, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను కూడా తయారు చేస్తుంది. MRF యొక్క ప్రధాన వ్యాపారంలో ప్యాసింజర్ కార్లు, ట్రక్కులు, బస్సులు, తేలికపాటి వాణిజ్య వాహనాలు, ద్విచక్ర వాహనాలు, త్రిచక్ర వాహనాల కోసం టైర్ తయారీ ఉన్నాయి.
అదనంగా, కంపెనీ ట్యూబ్లు, ప్రీట్రెడ్లు (పాత టైర్లను తిరిగి ఉపయోగించుకునే పరికరాలు), పారిశ్రామిక కన్వేయర్ బెల్టులు, వివిధ రకాల పెయింట్లు, పూతలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. MRF బొమ్మల వ్యాపారం మార్కెట్కు కూడా విస్తరించింది, దేశీయ, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలలో ఫన్స్కూల్ బ్రాండ్ కింద బొమ్మలను తయారు చేస్తుంది. కంపెనీకి భారతదేశంలో అనేక ఉత్పత్తి ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. దాని ఉత్పత్తులను వివిధ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేస్తుంది. బ్రాండ్ విలువ, విశ్వసనీయత పరంగా కూడా MRF బలమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. "ప్రపంచంలో రెండవ బలమైన టైర్ బ్రాండ్లలో" ఒకటిగా నిలిచింది.