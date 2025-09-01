Most Popular Scooters: లక్షలోపు తోపు స్కూటర్లు.. మంచి మైలేజ్.. తిరుగులేని స్పీడ్..!
రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ద్విచక్ర వాహనాలు తప్పనిసరి. అయితే, స్కూటర్లను మహిళలు,పురుషులు ఇద్దరూ సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. మీరు కొత్త స్కూటర్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అప్పుడు, TVS Jupiter 110, Honda Activa 110,Yamaha Fascino 125 FI హైబ్రిడ్ మోడల్లు ఉత్తమ ఎంపికలు. వాటి ధరలు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Most Popular Scooters: రోజువారీ ఉపయోగం కోసం ద్విచక్ర వాహనాలు తప్పనిసరి. అయితే, స్కూటర్లను మహిళలు,పురుషులు ఇద్దరూ సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. మీరు కొత్త స్కూటర్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అప్పుడు, TVS Jupiter 110, Honda Activa 110,Yamaha Fascino 125 FI హైబ్రిడ్ మోడల్లు ఉత్తమ ఎంపికలు. వాటి ధరలు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
TVS Jupiter 110
ఇది ఒక ప్రసిద్ధ బైక్. ఇది రోజువారీ ఉపయోగం కోసం మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. సౌకర్యవంతమైన రైడ్ను అందిస్తుంది. దీని ప్రకారం, దీని ధర రూ.78,631, రూ.91,781 (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. ఇది చాలా చక్కని డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఇది డాన్ బ్లూ, గెలాక్టిక్ కాపర్ మాట్టే, స్టార్లైట్ బ్లూ గ్లోస్ వంటి రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్కూటర్లో శక్తివంతమైన పవర్ట్రెయిన్ ఉంది. ఇందులో 113 cc సింగిల్-సిలిండర్ ఎయిర్-కూల్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 7.91 బీహెచ్పి హార్స్పవర్, 9.8 ఎన్ఎమ్ పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 53 కి.మీ మైలేజీని అందిస్తుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 82 కి.మీ.
TVS Jupiter
కొత్త జూపిటర్లో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఇంటెలిజెంట్ స్టార్ట్/స్టాప్, ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టార్టర్ జనరేటర్, USB ఛార్జర్ వంటి వివిధ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనికి ముందు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్, వెనుక గ్యాస్ ఫీల్డ్ డంపర్ సస్పెన్షన్ సెటప్ ఉంది. దీనికి డిస్క్/డ్రమ్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి.
Honda Activa
ఇది ఒక ప్రసిద్ధ స్కూటర్, దాని నిర్మాణ నాణ్యత, దీర్ఘకాలిక మన్నికకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది రూ. 81,000 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది. దీనికి గొప్ప డిజైన్ ఉంది. ఇది రెబెల్ రెడ్ మెటాలిక్, మాట్టే యాక్సిస్ గ్రే మెటాలిక్తో సహా అనేక రంగుల ఎంపికలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ స్కూటర్లో శక్తివంతమైన పవర్ట్రెయిన్ ఉంది. దీనికి 09.51 cc OBD-2B ఎయిర్-కూల్డ్ సింగిల్-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది, ఇది 50 నుండి 55 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 85 కి.మీ. ఇందులో 4.2-అంగుళాల TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ వంటి వివిధ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రత కోసం దీనికి డ్రమ్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి.
Yamaha Fascino
దీనిని ప్రముఖ స్కూటర్ అని కూడా పిలుస్తారు. పేద, మధ్యతరగతి వినియోగదారులు దీనిని సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీని ధర రూ.80,750 నుండి రూ.1.03 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్). దీని డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇది మెటాలిక్ బ్లాక్, డార్క్ మ్యాట్ బ్లూ, సియాన్ బ్లూ, సిల్వర్, వివిడ్ రెడ్, మ్యాట్ కాపర్, మెటాలిక్ వైట్, కూల్ బ్లూ మెటాలిక్, డార్క్ మ్యాట్ బ్లూ రంగులలో లభిస్తుంది. కొత్త ఫాసినో 125 FI హైబ్రిడ్ స్కూటర్లో శక్తివంతమైన పవర్ట్రెయిన్ ఉంది. ఇది 125 సిసి ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఆప్షన్తో మైల్డ్ హైబ్రిడ్ (పెట్రోల్+ఎలక్ట్రిక్) టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది. ఇది 68.75 కి.మీ.ల మైలేజీని అందిస్తుంది. ఇందులో 5-అంగుళాల TFT కన్సోల్తో సహా అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రత కోసం దీనికి డ్రమ్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి.