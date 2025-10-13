Mini Countryman JCW: మినీ కంట్రీమాన్ కొత్త వేరియంట్.. లుక్ అదిరింది..!
భారతదేశంలోని కారు ప్రియులకు మినీ మరోసారి పెద్ద ఆశ్చర్యాన్నికలిగించింది.
Mini Countryman JCW: భారతదేశంలోని కారు ప్రియులకు మినీ మరోసారి పెద్ద ఆశ్చర్యాన్నికలిగించింది. కంపెనీ కంట్రీమ్యాన్ జాన్ కూపర్ వర్క్స్ (JCW)ను రేపు, అక్టోబర్ 14, 2025న విడుదల చేస్తోంది. ఈ మోడల్ ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే కంట్రీమ్యాన్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ప్రారంభించిన తర్వాత, ఇది దేశంలో పెట్రోల్తో నడిచే ఏకైక కంట్రీమ్యాన్ మోడల్ అవుతుంది. కంపెనీ ప్రీ-బుకింగ్లను కూడా ప్రారంభించింది. దీనిపై కారు ప్రియులలో విపరీతమైన ఉత్సాహం ఉంది.
మినీ కంట్రీమ్యాన్ JCW 300 హార్స్పవర్, 400 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే 2.0-లీటర్ 4-సిలిండర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 7-స్పీడ్ డీసీటీ గేర్బాక్స్తో జత చేసి ఉంటుంది. ఈ గేర్బాక్స్ నాలుగు చక్రాలకు లింకై ఉంటుంది. ఈ ఎస్యూవీ కేవలం 5.4 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కిమీ/గం వేగాన్ని అందుకోగలదని, 250 కిమీ/గం గరిష్ట వేగాన్ని చేరుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ కారు స్పోర్టీ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
డిజైన్ పరంగా, కంట్రీమ్యాన్ JCW విలక్షణమైన స్పోర్టీ టచ్ను కలిగి ఉంది. ఇది బ్లాక్డ్-అవుట్ గ్రిల్, మినీ సిగ్నేచర్ చెకర్డ్ ఫ్లాగ్ డిజైన్, జాన్ కూపర్ వర్క్స్ బ్యాడ్జ్ ఉన్నాయి.. బంపర్ రెండు వైపులా పెద్ద ఎయిర్ ఇన్టేక్లు, రెడ్ కలర్ చారలు దీనికి మరింత దూకుడుగా కనిపిస్తాయి. బానెట్పై ఎరుపు డెకాల్స్ కూడా ఉంటాయి. కారు విలక్షణమైన JCW అల్లాయ్ వీల్స్, రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్లు, JCW బ్యాడ్జ్లు, రెడ్ రూఫ్, ORVMల కలయిక దీనిని ప్రామాణిక మోడల్ నుండి వేరు చేస్తాయి.
కారు వెనుక భాగంలో ట్విన్-టిప్ డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్లు, బ్లాక్ కంట్రీమ్యాన్ లోగో, రూఫ్-మౌంటెడ్ స్పాయిలర్, JCW బ్యాడ్జ్ ఉన్నాయి. టెయిల్లైట్లు ప్రామాణిక మోడల్ను పోలి ఉంటాయి, ఈ చిన్న వివరాలు దీనికి విలక్షణమైన, స్పోర్టి లుక్ను ఇస్తాయి.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్ను మరింత ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు. క్యాబిన్లో రెడ్ కలర్ చారలతో కూడిన పూర్తి బ్లాక్ థీమ్లో కనిపిస్తుంది. ఇది దాని స్పోర్టీ అనుభూతిని పెంచుతుంది. డాష్బోర్డ్పై రెడ్ కలర్ స్టిచ్చెస్, సీట్ అప్హోల్స్ట, యాంబియంట్ లైటింగ్ కారు లోపలికి ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి. మినీ ఈ మోడల్లో సౌకర్యం లగ్జరీ రెండింటిపై దృష్టి పెట్టింది.
కంట్రీమాన్ JCW 9.4-అంగుళాల వృత్తాకార ఓఎల్ఈడీ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఇది ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లో కూడా కనిపిస్తుంది, కానీ JCW ప్రత్యేకమైన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో ఉంటుంది. హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, ఎలక్ట్రిక్ సీట్ అడ్జస్డ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా చేర్చారు. ఈ ఎస్యూవీ ఫీచర్-ప్యాక్డ్, ప్రీమియం రెండూ.
మినీ కంట్రీమాన్ JCW దాదాపు రూ.70 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుందని భావిస్తున్నారు (ఎక్స్-షోరూమ్). మినీ దాని ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ను జూన్ 2025లో JCW ప్యాకేజీతో ప్రారంభించింది. భారతదేశంలో 20 యూనిట్లు మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈసారి కంపెనీ పరిమిత యూనిట్లను తీసుకురావడం కొనసాగిస్తే, దాని ధర ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉండచ్చు.