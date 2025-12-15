MINI Cooper S Convertible: మెరుపు వేగంతో దూసుకెళ్లే బుడ్డి కారు.. ఇండియాలో లాంచ్.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే..
MINI Cooper S Convertible: మీరు స్టైల్, వేగం, ఓపెన్-రూఫ్ డ్రైవింగ్ ఆనందాన్ని మిళితం చేసే లగ్జరీ కారును కోరుకుంటే, MINI భారతదేశంలో తన కొత్త ఆఫర్ను ప్రారంభించింది. MINI Cooper S Convertible ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. ఇది దేశంలో అత్యంత సరసమైన కన్వర్టిబుల్ కారుగా మారింది, సెకన్లలో తెరుచుకునే రూఫ్ , స్పోర్ట్స్ కార్ లాంటి పనితీరుతో.
MINI ఇండియా రూ.58.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ను విడుదల చేసింది. ఇది కూపర్ S హ్యాచ్బ్యాక్, డ్రాప్-టాప్ వెర్షన్, గత మూడు నెలల్లో MINI మూడవ లాంచ్. గతంలో, కంపెనీ JCW All4, కంట్రీమాన్ SE All4లను ప్రవేశపెట్టింది. షోరూమ్లలో బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు వెంటనే ప్రారంభమయ్యాయి.
ఈ రెండు-డోర్ల కన్వర్టిబుల్ దాని క్లాసిక్ MINI రూపాన్ని నిలుపుకుంది. ఇది యూనియన్ జాక్-రూపకల్పన చేసిన టెయిల్లైట్లు, DRLలతో కూడిన రౌండ్ హెడ్లైట్లు, ముందు గ్రిల్పై ఎరుపు 'S' బ్యాడ్జ్, అష్టభుజి అవుట్లైన్ను కలిగి ఉంది. వెనుక టెయిల్గేట్ క్రిందికి తెరుచుకుంటుంది. 80 కిలోల వరకు బరువును మోయగలదు, అవసరమైతే ఇది తాత్కాలిక సీటుగా ఉపయోగపడుతుంది. 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ప్రామాణికంగా వస్తాయి.
క్యాబిన్లో నలుపు, లేత గోధుమరంగు రంగులలో కొత్త నేసిన డాష్బోర్డ్ థీమ్ ఉంది. ఇది వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లేకు మద్దతు ఇచ్చే 9.4-అంగుళాల రౌండ్ OLED టచ్స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, యాంబియంట్ లైట్ ప్రొజెక్షన్, రియర్-వ్యూ కెమెరా, డ్రైవర్ కోసం మసాజ్ ఫంక్షన్తో పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లతో కూడా వస్తుంది.
కారు అతిపెద్ద హైలైట్ దాని ఎలక్ట్రిక్ ఫాబ్రిక్ రూఫ్. ఇది 30 కి.మీ./హెచ్ వేగంతో పనిచేయగలదు. రూఫ్ను పూర్తిగా తెరవడానికి లేదా మూసివేయడానికి దాదాపు 15 నుండి 18 సెకన్లు పడుతుంది. మినీ 'సన్రూఫ్ మోడ్'ను కూడా అందించింది, దీనిలో రూఫ్ను కొద్దిగా వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్ 215 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ను అందిస్తుంది, ఇది పైకప్పు తెరిచినప్పుడు 160 లీటర్లకు తగ్గుతుంది. కొలతలు 3,879 మిమీ పొడవు, 1,744 మిమీ వెడల్పు , 1,431 మిమీ ఎత్తును కలిగి ఉంటాయి. దీని వీల్బేస్ 2,495 మిమీ.