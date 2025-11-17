Skoda Slavia Facelift: భారత్లోకి మిడ్-సైజ్ సెడాన్లు.. కొత్త ఫీచర్లు.. ఆకట్టుకొనే లుక్..!
Skoda Slavia Facelift: భారతదేశంలో సెడాన్ కార్లు కూడా అమ్మకాలలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. చాలా మంది తయారీదారులు ఈ విభాగంలో తమ కార్లను అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందిస్తున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, ఇప్పటికే ఉన్న రెండు మిడ్-సైజ్ సెడాన్లకు ఫేస్లిఫ్ట్లు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఏ తయారీదారుల ఫేస్లిఫ్ట్లు ప్రారంభించబడే అవకాశం ఉంది. నివేదికల ప్రకారం, భారతదేశంలో ఇప్పటికే ఉన్న రెండు మిడ్-సైజ్ సెడాన్లు ఇప్పుడు మరిన్ని మెరుగుదలల కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం, వారి ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లను త్వరలో దేశంలో ప్రవేశపెట్టవచ్చు. ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లను ప్రారంభించగల కార్లలో స్కోడా స్లావియా, హ్యుందాయ్ వెర్నా ఉన్నాయి.
తయారీదారు ఇంకా అధికారికంగా మోడల్ను ప్రకటించలేదు, కానీ ఇది చాలాసార్లు పరీక్షించబడుతున్నట్లు గుర్తించబడింది. నివేదికల ప్రకారం, ఇది స్ప్లిట్ హెడ్లైట్లు మరియు కోణీయ సి-పిల్లర్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లేతో 12.3-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది అనేక ఇతర ఆకట్టుకునే ఫీచర్లు, ప్రీమియం ఇంటీరియర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. హ్యుందాయ్ ఈ సెడాన్ కోసం మార్చి 2026 నాటికి భారతదేశంలో ఫేస్లిఫ్ట్ను విడుదల చేయనుంది.
స్కోడా స్లావియాను మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీగా అందిస్తోంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఈ సెడాన్ ఫేస్లిఫ్ట్ను కూడా అందుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది, ఇందులో కొత్త బంపర్లు, హెడ్లైట్లలో కొన్ని మార్పులు ఉండవచ్చు. కొత్త టెయిల్ ల్యాంప్లు, డైనమిక్ టర్న్ ఇండికేటర్లు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్లావియా అనేక ఇతర కొత్త ఫీచర్లను కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. తయారీదారు ఈ సెడాన్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను వచ్చే ఏడాది మధ్య నాటికి భారతదేశంలో విడుదల చేయాలని భావిస్తున్నారు.