MG Windsor EV Offer: ఎంజీ విండ్సర్ EVపై భారీ ఆఫర్.. విమానం లాంటి లగ్జరీ కారుపై ఏకంగా రూ. 65 వేల తగ్గింపు!
MG Windsor EV 2026 Offer: ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఎంజీ విండ్సర్ EVపై ఇప్పుడు రూ. 65,000 వరకు భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 450 కిమీ రేంజ్, విమానం లాంటి లగ్జరీ సీట్లు ఉన్న ఈ కారు ధర మరియు ఆఫర్ వివరాలు.
MG Windsor EV 2026 Offer: భారత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఎంజీ విండ్సర్ EV (MG Windsor EV) పై కంపెనీ చరిత్రలో మొదటిసారిగా భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. 2025లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఈవీగా గుర్తింపు పొందిన ఈ కారు విక్రయాలను మరింత పెంచేందుకు, కొత్త ఏడాదిలో ఏకంగా రూ. 65,000 వరకు రాయితీలను అందిస్తోంది.
ధరలో భారీ మార్పు:
గతేడాది రూ. 13.50 లక్షల వద్ద ప్రారంభమైన విండ్సర్ EV ధర, జనవరి 2026లో రూ. 14.00 లక్షలకు పెరిగింది. అయితే ప్రస్తుత డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను లెక్కిస్తే, ఈ కారును కేవలం రూ. 13.35 లక్షలకే (ఎక్స్-షోరూమ్) సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంటే లాంచ్ సమయం నాటి ధర కంటే కూడా ఇప్పుడు రూ. 15,000 తక్కువకే ఈ కారు లభిస్తుండటం విశేషం.
ఆఫర్ల వివరాలు ఇలా:
ముఖ్యంగా 38 kWh బ్యాటరీ కలిగిన స్టాండర్డ్ వేరియంట్లపై గరిష్ట ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి:
క్యాష్ డిస్కౌంట్: రూ. 30,000 (ఫ్లాట్)
ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్: రూ. 25,000
కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్: రూ. 10,000
మొత్తం లబ్ధి: రూ. 65,000
గమనిక: 52.9 kWh పెద్ద బ్యాటరీ వేరియంట్లపై రూ. 30,000 వరకు మాత్రమే డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.
ఫీచర్లు - విమాన ప్రయాణ అనుభూతి:
విండ్సర్ EV కేవలం కారు మాత్రమే కాదు, ఇదొక 'లగ్జరీ క్లౌడ్ లాంజ్'.
సీట్లు: 135 డిగ్రీల వరకు వెనక్కి వంగే 'ఎయిరో లాంజ్' సీట్లు ప్రయాణికులకు బిజినెస్ క్లాస్ విమానంలో వెళ్తున్న అనుభూతిని ఇస్తాయి.
టెక్నాలజీ: 15.6 అంగుళాల భారీ టచ్స్క్రీన్, 9 స్పీకర్ల ఇన్ఫినిటీ సౌండ్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 449 కిలోమీటర్ల (52.9 kWh బ్యాటరీ) వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
సేఫ్టీ: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా మరియు లెవల్ 2 ADAS (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్).
పోటీ: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న టాటా కర్వ్ EV మరియు రాబోతున్న మారుతి ఇ-విటారా వంటి కార్లకు ఎంజీ విండ్సర్ గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఈ భారీ డిస్కౌంట్లతో పండుగ సీజన్లో విండ్సర్ విక్రయాలు మళ్లీ దూసుకుపోతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.