MG Car Discounts:ఎంజీ ఆఫర్ల జాతర.. కొత్త కార్లపై రూ. 4 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్..!
MG Car Discounts: ఆటోమేకర్ MG భారతదేశంలోని అనేక విభాగాలలో వాహనాలను విక్రయిస్తుంది.
MG Car Discounts: ఆటోమేకర్ MG భారతదేశంలోని అనేక విభాగాలలో వాహనాలను విక్రయిస్తుంది. నవంబర్ 2025లో తయారీదారు అందించే కార్లను కొనుగోలు చేయడం వల్ల మీకు లక్షల రూపాయలు ఆదా అవుతుంది. ఈ నెలలో ప్రతి వాహనంపై తయారీదారు డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నారు. దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కారుగా బిల్ చేయబడిన MG కామెట్ను MG విక్రయిస్తుంది. తయారీదారు ఈ నెలలో ఈ వాహనంపై 56,000 రూపాయల వరకు పొదుపును అందిస్తోంది. ఈ నెలలో ఈ వాహనంపై 28,000 నుండి 56,000 రూపాయల వరకు ఆఫర్లను అందిస్తున్నారు, వీటిలో నగదు, లాయల్టీ మరియు కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి.
MG మిడ్-సైజ్ SUV విభాగంలో ఆస్టర్ను విక్రయిస్తుంది. తయారీదారు ఈ నెలలో ఈ SUVపై 35,000 రూపాయల వరకు తగ్గింపును అందిస్తున్నారు. ఇందులో లాయల్టీ మరియు కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు కూడా ఉన్నాయి. MG మిడ్-సైజ్ SUV, హెక్టర్ కూడా భారతదేశంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ నెలలో మీరు ఈ SUV ని కొనాలనుకుంటే, రూ.90,000 వరకు ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ SUV కొన్ని వేరియంట్లపై రూ.65,000 వరకు ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
MG ZS EV ని ఎలక్ట్రిక్ SUV గా కూడా విక్రయిస్తుంది. తయారీదారు ఈ నెలలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV కొనుగోలుపై రూ.1.25 లక్షల వరకు ఆఫర్లను అందిస్తున్నారు. ఈ ఆఫర్ బేస్ వేరియంట్ పై వర్తిస్తుంది. లాయల్టీ మరియు కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్ల ద్వారా ఈ నెలలో ఇతర వేరియంట్లపై రూ.49,000 వరకు ఆదా చేయవచ్చు. MG మోటార్స్ పూర్తి-పరిమాణ SUV విభాగంలో గ్లోస్టర్ ను విక్రయిస్తుంది. తయారీదారు అందించే ఈ SUV ని నవంబర్ 2025 లో కొనుగోలు చేస్తే అతిపెద్ద పొదుపు సాధించవచ్చు. ఈ నెలలో ఈ SUV ని కొనుగోలు చేయడం వల్ల నగదు తగ్గింపులు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లతో సహా ₹4 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.