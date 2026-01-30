Mercedes S-Class: లగ్జరీకి కేరాఫ్ అడ్రస్.. ఎస్-క్లాస్ కొత్త అవతార్..!
Mercedes S-Class: ప్రపంచంలో ఎన్ని ఖరీదైన కార్లు ఉన్నా, 'రాజసం' అనే పదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఎస్-క్లాస్ మాత్రమే.
Mercedes S-Class: ప్రపంచంలో ఎన్ని ఖరీదైన కార్లు ఉన్నా, 'రాజసం' అనే పదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఎస్-క్లాస్ మాత్రమే. దశాబ్దాలుగా విలాసానికి బెంచ్మార్క్గా నిలిచిన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సెడాన్, ఇప్పుడు 2027 ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్తో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. సాధారణంగా మిడ్-సైకిల్ రిఫ్రెష్ అంటే కేవలం రంగులు, చిన్నపాటి మార్పులే ఉంటాయని అందరూ భావిస్తారు. కానీ మెర్సిడెస్ మాత్రం ఏకంగా 50 శాతం పైగా భాగాలను రీ-డిజైన్ చేసి, దాదాపు ఒక కొత్త తరం కారును మన ముందుకు తెచ్చింది. సుమారు 2,700 కొత్త కాంపోనెంట్లతో ముస్తాబైన ఈ కారు, భవిష్యత్ ప్రయాణానికి ఇప్పుడే నాంది పలుకుతోంది.
కారు డిజైన్ విషయానికి వస్తే, 2027 ఎస్-క్లాస్ మరింత బోల్డ్గా, ప్రెస్టేజియస్గా కనిపిస్తోంది. గ్రిల్ పరిమాణాన్ని 20 శాతం పెంచడమే కాకుండా, తొలిసారిగా ఇల్యూమినేటెడ్ (వెలిగే) గ్రిల్ ఆప్షన్ను పరిచయం చేశారు. ఇందులో అమర్చిన 3D క్రోమ్ స్టార్స్ రాత్రి వేళల్లో కారుకు ఒక ప్రత్యేకమైన మెరుపును అద్దుతాయి. బోనెట్ పైన వెలిగే మెర్సిడెస్ స్టార్ చిహ్నం ఈ కారుకు మరింత విలాసవంతమైన లుక్ ఇస్తుంది. స్టార్-ఆకారపు డిజైన్తో కూడిన కొత్త హెడ్లైట్లు, టైల్లైట్లు మైక్రో-LED టెక్నాలజీతో పనిచేస్తూ, సాధారణం కంటే 40 శాతం ఎక్కువ వెలుతురును ప్రసరిస్తాయి. అయితే ఈ భారీ మార్పులు కొందరికి కాస్త అతిగా అనిపించినా, రోడ్డుపై వెళ్తుంటే మాత్రం ఇది ఒక కదిలే ప్యాలెస్లా కనిపిస్తుంది.
లోపలికి అడుగుపెడితే, సాంకేతికతతో నిండిన ఒక కొత్త ప్రపంచం స్వాగతం పలుకుతుంది. ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ EQS తరహాలో ఇందులో కూడా 'MBUX సూపర్స్క్రీన్'ను స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా అందించారు. డ్రైవర్ కోసం 12.3-ఇంచ్ డిస్ప్లే, సెంటర్ టచ్స్క్రీన్, ప్యాసెంజర్ కోసం ప్రత్యేక స్క్రీన్లతో డ్యాష్బోర్డ్ మెరిసిపోతోంది. కొత్త AI పవర్డ్ MB.OS సూపర్కంప్యూటర్ ద్వారా ఈ కారు యజమాని అలవాట్లను గ్రహించి అందుకు అనుగుణంగా స్పందిస్తుంది. ఇందులో మరో విశేషం ఏమిటంటే, ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన 'హీటెడ్ సీట్బెల్ట్స్'. చలికాలంలో ఇవి ప్రయాణికులకు ఒక వెచ్చని కౌగిలిలాంటి అనుభూతిని అందిస్తాయి. వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ వసతితో ఇది ఆఫీసు గదిని తలపిస్తుంది.
పర్యావరణ నిబంధనలు కఠినతరమవుతున్నా, వాహన ప్రియుల కోరిక మేరకు మెర్సిడెస్ తన శక్తివంతమైన V8 ఇంజిన్ను లైనప్లోనే ఉంచడం విశేషం. S 450, S 500 వేరియంట్లు 3.0-లీటర్ మైల్డ్-హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుండగా, మరింత పవర్ కోరుకునే వారి కోసం 530 hp కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం గల ట్విన్-టర్బో V8 ఇంజిన్ అందుబాటులో ఉంది. డీజిల్ ప్రేమికుల కోసం S 350 d, S 450 d మోడల్స్ ఉండగా, పర్యావరణ స్పృహ ఉన్నవారి కోసం ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. వెనుక చక్రాలు 10 డిగ్రీల వరకు తిరిగే 'రియర్ వీల్ స్టీరింగ్' వల్ల ట్రాఫిక్లోనూ, ఇరుకైన రోడ్లలోనూ ఈ భారీ కారును నడపడం అత్యంత సులభంగా మారుతుంది.
ప్రపంచంలోనే సురక్షితమైన కారుగా పేరుగాంచిన ఎస్-క్లాస్, ఈ ఫేస్లిఫ్ట్లో భద్రతా ప్రమాణాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. కొత్త MB.DRIVE డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ వ్యవస్థలు, అత్యాధునిక సెన్సార్లు, అప్డేటెడ్ కంప్యూటింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ కారులో భాగమయ్యాయి. అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ అసిస్ట్, ఎవాసివ్ స్టీరింగ్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ప్రమాదాలను ముందే పసిగట్టి డ్రైవర్ను అలర్ట్ చేస్తాయి. 360-డిగ్రీ కెమెరా సాయంతో పార్కింగ్ చేయడం మునుపటి కంటే చాలా సులువైంది. మొత్తానికి, విలాసం, వేగం, భద్రత కలగలిసిన 2027 ఎస్-క్లాస్, లగ్జరీ కార్ల ప్రపంచంలో మళ్ళీ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకునేందుకు సిద్ధమైపోయింది.