Mercedes-Benz: కొత్త జీఎస్టీ వృధా అవుతుందా.. ఈ కంపెనీ కార్లను సకాలంలో కొనండి.. ధరలు పెరిగే ఛాన్స్..!
Mercedes-Benz: భారతదేశంలో లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్ నిరంతరం వార్తల్లో ఉంటుంది. ఇటీవలి GST 2.0 సంస్కరణ రూ.2.5 మిలియన్ల వరకు ధరల తగ్గింపుకు దారితీసినప్పటికీ, 2026 ప్రారంభంలో ధరలు మళ్లీ పెరగవచ్చని కంపెనీ ఇప్పుడు సూచన ఇచ్చింది. నివేదికల ప్రకారం, కంపెనీ ధరలు 10శాతం వరకు పెంచవచ్చు. ఈ ధరల పెరుగుదల తర్వాత మెర్సిడెస్ లగ్జరీ కార్లు ఎంత ఖరీదైనవి అవుతాయో అన్వేషిద్దాం.
ద్రవ్యోల్బణం, విదేశీ మారకపు రేట్లు కంపెనీకి ప్రధాన ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా MD, CEO సంతోష్ అయ్యర్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం, యూరోతో పోలిస్తే రూపాయి 104 వద్ద ఉంది, దిగుమతి చేసుకున్న విడిభాగాలు, ఉత్పత్తుల ధర గణనీయంగా పెరుగుతుంది. తత్ఫలితంగా, కంపెనీ వచ్చే ఏడాది ధరలను సుమారు 10శాతానికి పెంచచ్చు.
GST 2.0 కింద, లగ్జరీ కార్లపై పన్నును ఇప్పుడు 40శాతం స్లాబ్కు తగ్గించారు. ఇది మెర్సిడెస్ కార్లను మునుపటి కంటే చౌకగా చేసింది. కొన్ని మోడళ్లపై వినియోగదారులు రూ.2.5 మిలియన్ల వరకు ప్రయోజనం పొందారు. అయితే, వచ్చే ఏడాది 10శాతం ధరల పెంపు ఈ ఉపశమనాన్ని తగ్గించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.
మార్కెట్లో ప్రస్తుతం చాలా సానుకూల కొనుగోలు సెంటిమెంట్ ఉందని అయ్యర్ విశ్వసిస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల అమ్మకాలు 156శాతానికి పెరిగాయి. ఇప్పుడు కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలలో 8శాతం వాటా కలిగి ఉన్నాయి. టాప్-ఎండ్ వాహనాలు (TEVలు), అంటే ఖరీదైన లగ్జరీ కార్ల అమ్మకాలు 20శాతం పెరిగాయి. రాబోయే పండుగ సీజన్లో ఇప్పటివరకు అత్యధిక అమ్మకాల రికార్డును చూస్తుందని కంపెనీ నమ్మకంగా ఉంది.
2025 మెర్సిడెస్కు చాలా సంఘటనాత్మకంగా ఉంది. కంపెనీ AMG GT 63 Pro నుండి CLE 53 కూపే వరకు అనేక మోడళ్లను ప్రారంభించింది. కొత్త CLA ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ను ప్రారంభించడంతో కంపెనీ 2026 ప్రారంభంలో సరసమైన విభాగానికి తిరిగి వస్తుంది. ఇటీవల మ్యూనిచ్ మోటార్ షోలో ఆవిష్కరించబడిన GLC ఎలక్ట్రిక్ కూడా వచ్చే ఏడాది భారతదేశానికి వస్తుంది.