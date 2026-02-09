Honda City : కంపెనీ హిస్టరీలోనే ఫస్ట్ టైం.. హోండా సిటీ పై దిమ్మతిరిగే డిస్కౌంట్
Honda City : కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అదీ ఒక లగ్జరీ సెడాన్ అయితే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు ఇది అదిరిపోయే ఛాన్స్. సెడాన్ కార్ల ప్రపంచంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న హోండా సిటీ పై కంపెనీ కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 2026 నెలలో ఈ కారును కొంటే ఏకంగా రూ.2 లక్షల వరకు నేరుగా ఆదా చేసుకోవచ్చు. హోండా సిటీ చరిత్రలో ఇంత భారీ స్థాయిలో డిస్కౌంట్లు రావడం ఇదే మొదటిసారి.
హోండా కార్స్ ఇండియా తన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ హోండా సిటీపై ఫిబ్రవరి 2026లో భారీ తగ్గింపులను అందిస్తోంది. మీరు హోండా సిటీ హైబ్రిడ్ (e:HEV) వెర్షన్ కొంటే గరిష్టంగా రూ.1.97 లక్షల వరకు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఒకవేళ మీరు సాధారణ పెట్రోల్ వేరియంట్ తీసుకోవాలనుకుంటే, దానిపై రూ.1.28 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో నేరుగా లభించే క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, లాయల్టీ బోనస్, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు కలిసి ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్ ద్వారా హోండా సిటీ ఇప్పుడు తన ప్రత్యర్థులైన హ్యుందాయ్ వెర్నా, స్కోడా స్లావియా కంటే తక్కువ ధరకే లభించే అవకాశం ఉంది.
హోండా సిటీలో 1.5-లీటర్ i-VTEC పెట్రోల్ ఇంజన్ను అమర్చారు. ఇది 121bhp పవర్, 145Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 7-స్టెప్ CVT ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. హైబ్రిడ్ వెర్షన్ అయితే అద్భుతమైన మైలేజీని కూడా అందిస్తుంది. హైవేలపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ కారు ఇచ్చే కంఫర్ట్, స్టెబిలిటీ మరే ఇతర కారులోనూ దొరకదని చెప్పవచ్చు. అందుకే ఏళ్లు గడుస్తున్నా హోండా సిటీ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు.
హోండా సిటీ కేవలం ఇంజన్ పరంగానే కాకుండా, ఫీచర్ల పరంగా కూడా అదిరిపోతుంది. ఇందులో 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి. సేఫ్టీ విషయంలో హోండా ఏమాత్రం రాజీ పడలేదు. ఇందులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, అత్యాధునిక ADAS (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) టెక్నాలజీ కూడా ఉన్నాయి.
హోండా సిటీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు ప్రస్తుతం రూ.11.95 లక్షల నుండి రూ.18.89 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం లభిస్తున్న రూ.2 లక్షల వరకు తగ్గింపు అనేది స్టాక్ ఉన్నంత వరకే లేదా ఫిబ్రవరి నెలాఖరు వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండవచ్చు. కాబట్టి మీరు సెడాన్ కారు కొనాలని చూస్తుంటే, వెంటనే మీ దగ్గరలోని హోండా డీలర్ను సంప్రదించి టెస్ట్ డ్రైవ్ బుక్ చేసుకోండి.