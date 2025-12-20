డిసెంబర్లో స్కోడా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు: రూ.6 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్.. కొనుగోలుకు ఇదే బెస్ట్ టైమ్!
Skoda December 2025 Discounts: ఈ డిసెంబర్లో స్కోడా కుషాక్, స్లావియా, కైలాక్, కొడియాక్ కార్లపై రూ.6 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్లు. ధరలు, ఫీచర్లు, ఆఫర్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
2025 సంవత్సరం ముగింపు దశకు చేరుకున్న వేళ, కార్ కొనుగోలుదారులకు భారీ శుభవార్త! ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ స్కోడా (Skoda) ఈ డిసెంబర్లో తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడళ్లపై భారీ ఇయర్ ఎండ్ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలోని కుషాక్, స్లావియా, కైలాక్, కొడియాక్ కార్లపై కలిపి రూ.6 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తోంది.
ఈ ఆఫర్లు డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. డిసెంబర్లో ఏ స్కోడా కారుపై ఎంత డిస్కౌంట్ లభిస్తుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
డిసెంబర్ 2025లో స్కోడా కార్లపై డిస్కౌంట్ల వివరాలు
1. స్కోడా కుషాక్ (Skoda Kushaq)
స్కోడా బెస్ట్ సెల్లింగ్ కాంపాక్ట్ SUV అయిన కుషాక్పై భారీ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది.
- డిస్కౌంట్: గరిష్టంగా రూ. 3.25 లక్షలు
- ధర: రూ. 10.61 లక్షల నుంచి రూ. 18.43 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్)
- ఇంజిన్ ఆప్షన్లు:
- 1.0 లీటర్ TSI
- 1.5 లీటర్ TSI
- గేర్బాక్స్: 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్, 7-స్పీడ్ DSG
తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రీమియం SUV కోరుకునే వారికి ఇది మంచి డీల్.
2. స్కోడా స్లావియా (Skoda Slavia)
స్టైలిష్ డిజైన్, పవర్ఫుల్ ఇంజిన్తో వచ్చే స్లావియా సెడాన్పై కూడా మంచి తగ్గింపు ఉంది.
- డిస్కౌంట్: గరిష్టంగా రూ. 2.25 లక్షలు
- ధర: రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 17.70 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్)
- ఇంజిన్ & గేర్బాక్స్:
- 1.0L & 1.5L పెట్రోల్
- మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్, DSG ఆప్షన్లు
సెడాన్ లవర్స్కు డిసెంబర్లో ఇది బెస్ట్ ఛాన్స్.
3. స్కోడా కైలాక్ (Skoda Kylaq)
స్కోడా నుంచి లభిస్తున్న అత్యంత సరసమైన కారు ఇదే.
- డిస్కౌంట్: రూ. 75,000 వరకు
- ధర: రూ. 7.55 లక్షల నుంచి రూ. 12.80 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్)
- ఇంజిన్: 1.0 లీటర్ పెట్రోల్
- గేర్బాక్స్: 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్
ఫస్ట్ టైమ్ కార్ బయ్యర్స్కు మంచి ఆప్షన్.
4. స్కోడా కొడియాక్ (Skoda Kodiaq)
- స్కోడా ఫ్లాగ్షిప్ 7-సీటర్ SUV అయిన కొడియాక్పై ఈసారి భారీ ఆఫర్ ఉంది.
- డిస్కౌంట్: గరిష్టంగా రూ. 6 లక్షలు
- ధర: రూ. 39.99 లక్షల నుంచి రూ. 45.96 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్)
- స్పెషల్ బెనిఫిట్:
- 4 సంవత్సరాల ఉచిత Super Care Maintenance ప్యాకేజీ
లగ్జరీ SUV కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది గోల్డెన్ ఆఫర్.
ఇతర కంపెనీల ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్
స్కోడాతో పాటు ఇతర ఆటోమొబైల్ బ్రాండ్లు కూడా డిసెంబర్లో భారీ డిస్కౌంట్లు ఇస్తున్నాయి.
- మారుతీ సుజుకీ: అరెనా, నెక్సా మోడళ్లపై రూ. 2.2 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్
- హోండా:
- హోండా ఎలివేట్ ZX వేరియంట్పై రూ. 1.36 లక్షల వరకు
- హోండా సిటీ SV, V, VX ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లపై రూ. 1.22 లక్షల వరకు
ఈ బెనిఫిట్స్ మోడల్, వేరియంట్, డీలర్, ప్రాంతాన్ని బట్టి మారవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక:
పూర్తి, ఖచ్చితమైన డిస్కౌంట్ వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని అధీకృత స్కోడా డీలర్షిప్ను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
డిసెంబర్లో కొత్త కారు కొనాలనుకుంటే, స్కోడా ఆఫర్స్ మిస్ చేయొద్దు!