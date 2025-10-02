  • Menu
Maruti Suzuki India: మారుతికి నిరాశ.. చిన్న కార్ల సేల్స్ డౌన్..!

Maruti Suzuki India: సెప్టెంబర్‌లో మారుతి సుజుకి ఇండియా చిన్న కార్లు గణనీయంగా నిరాశపరిచాయి. ఆశ్చర్యకరంగా, GST 2.0 కారణంగా అనేక కంపెనీలు తమ మునుపటి అమ్మకాల రికార్డులను బద్దలు కొట్టగా, దేశీయ మార్కెట్లో మారుతి క్షీణించింది. గత నెలలో, కంపెనీ దేశీయ మార్కెట్లో మొత్తం 135,711 వాహనాలను విక్రయించింది, ఇది గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 2024లో 144,962 యూనిట్లు అమ్ముడైంది. ఇది 8.38శాతం లేదా 12,142 యూనిట్ల తగ్గుదలను సూచిస్తుంది. కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యంత సరసమైన రెండు కార్లు అయిన S-ప్రెస్సో, ఆల్టో K10 అమ్మకాలు గణనీయమైన తగ్గుదలను చూశాయి.

మారుతి మినీ-సెగ్మెంట్ కార్లు, S-ప్రెస్సో, ఆల్టో K10, సెప్టెంబర్ 2024లో 10,363 యూనిట్లతో పోలిస్తే, సెప్టెంబర్ 2024లో 7,208 యూనిట్లను విక్రయించాయి. అదేవిధంగా ఏప్రిల్, సెప్టెంబర్ 2025 మధ్య, ఈ రెండు కార్లు 40,405 యూనిట్లను విక్రయించాయి. 2024లో ఈ సంఖ్య 61,787 యూనిట్లుగా ఉండగా. ఎస్-ప్రెస్సో ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 4,26,500 నుండి రూ.3,49,900కి తగ్గిందని, ఆల్టో ధర రూ.4,23,000 నుండి రూ.3,69,900కి తగ్గిందని గమనించాలి.

మారుతి ఆల్టో K10 ఫీచర్లు

ఆల్టో K10 కంపెనీ అప్‌గ్రేడ్ ప్లాట్‌ఫారమ్, హార్టెక్ట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్ కొత్త తరం K-సిరీస్ 1.0L డ్యూయల్ జెట్, డ్యూయల్ VVT ఇంజిన్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఇంజిన్ 5500 ఆర్‌పిఎమ్ వద్ద 49 కిలోవాట్ (66.62 PS) శక్తిని, 3500 ఆర్‌పిఎమ్ వద్ద గరిష్టంగా 89 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ వేరియంట్‌కు 24.90 కిమీ/లీ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని, మాన్యువల్ వేరియంట్‌కు 24.39 కిమీ/లీ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కంపెనీ పేర్కొంది. CNG వేరియంట్ 33.85 కిమీ/లీ మైలేజీని అందిస్తుంది.

ఆల్టో K10 లో 7-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది. కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను S-ప్రెస్సో, సెలెరియో, వ్యాగన్ R లలో అందిస్తోంది. ఈ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ యాపిల్ కార్ ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, అలాగే యూఎస్‌బి, బ్లూటూత్, AUX కేబుల్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. స్టీరింగ్ వీల్‌ను కూడా పునఃరూపకల్పన చేశారు, ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ కోసం నియంత్రణలను స్టీరింగ్ వీల్‌పై అమర్చారు. కంపెనీ ఇప్పుడు ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను ప్రామాణికంగా మార్చిందని గమనించాలి.

ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD)తో యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) ,రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్‌లు ఉంటాయి. ఆల్టో K10లో ప్రీ-టెన్షనర్, ఫోర్స్-లిమిట్ ఫ్రంట్ సీట్ బెల్ట్‌లు కూడా ఉన్నాయి. సురక్షితమైన పార్కింగ్ కోసం రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్‌లను కూడా ఉంది. ఈ కారులో స్పీడ్-సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ లాక్‌లు, హై-స్పీడ్ అలర్ట్‌తో పాటు అనేక ఇతర భద్రతా లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఆరు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది: స్పీడీ బ్లూ, ఎర్త్ గోల్డ్, సిజ్లింగ్ రెడ్, సిల్కీ వైట్, సాలిడ్ వైట్, గ్రానైట్ గ్రే.

మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో ఫీచర్లు

ఈ కారు 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 68 పీఎస్ పవర్, 89 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ప్రామాణికం, 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇంజిన్‌తో CNG కిట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. CNG మోడ్‌లో, ఈ ఇంజిన్ 56.69 పీఎస్ పవర్, 82.1 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.

మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఇందులో యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కనెక్టివిటీతో కూడిన 7-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్, కీలెస్ ఎంట్రీ, స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ORVMలు, క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉన్నాయి.

మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో ఇంధన సామర్థ్యం పెట్రోల్ MT వేరియంట్‌కు 24 కిమీ/లీ, పెట్రోల్ MT వేరియంట్‌కు 24.76 కిమీ/లీ, CNG వేరియంట్‌కు 32.73 కిమీ/కీమీ. ఈ నెలలో ఎస్-ప్రెస్సోపై కంపెనీ రూ.61,000 వరకు తగ్గింపును కూడా అందిస్తోంది. ఈ తగ్గింపు అన్ని వేరియంట్లపై వర్తిస్తుంది.

