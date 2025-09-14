Maruti Wagon R Price Cut: చౌకగా మారుతి వ్యాగన్ఆర్.. రూ.64,000 వరకు ఆదా..!
Maruti Wagon R Price Cut: ఇప్పుడు కొనుగోలుదారులు వ్యాగన్ఆర్ వివిధ వేరియంట్లపై రూ. 64,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
Maruti Wagon R: మారుతి సుజుకి తన ప్రసిద్ధ కుటుంబ కారు వ్యాగన్ఆర్ పై కస్టమర్లకు గొప్ప వార్తను అందించింది. ఇటీవల అమలు చేసిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు 2.0 తర్వాత, కంపెనీ తన ధరలను తగ్గించింది. ఇప్పుడు కొనుగోలుదారులు వ్యాగన్ఆర్ వివిధ వేరియంట్లపై రూ. 64,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. కొత్త ధరలు 7 సెప్టెంబర్ 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ కారు చాలా కాలంగా దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన హ్యాచ్బ్యాక్. దీని ప్రత్యేకత సౌకర్యవంతమైన క్యాబిన్, సులభమైన డ్రైవింగ్, సరసమైన నిర్వహణ. కొత్త ధరల అమలు తర్వాత, ఈ కారు మరింత మంది కస్టమర్ల బడ్జెట్లోకి వచ్చింది.
ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుతూ, కంపెనీ వాగన్ఆర్లో అనేక గొప్ప ఫీచర్లను అందించింది. దీనికి 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 4-స్పీకర్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, ఈ కారులో 14-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి భద్రతా లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. కొత్త ధరల తర్వాత, వ్యాగన్ఆర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ. 5.78 లక్షల నుండి రూ. 7.62 లక్షలకు పెరిగింది.
వ్యాగన్ఆర్లో కస్టమర్లకు రెండు ఇంజన్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొదటిది 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఇది 67bబీహెచ్పీ పవర్, 89ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఇస్తుంది.రెండవది 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఇది 90బీహెచ్పీ పవర్, 113ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనితో పాటు, వ్యాగన్ఆర్ CNG వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇది ఒక కిలో CNGలో 34 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ మైలేజీని ఇస్తుందని పేర్కొంది. ధర తగ్గింపు తర్వాత వ్యాగన్ఆర్ ఇప్పుడు మరింత సరసమైనదిగా మారింది. మెరుగైన మైలేజ్, శక్తివంతమైన లక్షణాలు, సరసమైన నిర్వహణ కారణంగా, ఈ కారు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు గొప్ప ఎంపికగా మారింది.