Maruti Victoris: మారుతి విక్టోరిస్.. భారీ డిమాండ్.. ఎన్ని సేల్ అయ్యాయో తెలుసా..?
Maruti Victoris: మారుతి సుజుకి సరికొత్త విక్టోరిస్ ఎస్యూవీ విడుదలైన మొదటి నెలలోనే దాని సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించింది. డెలివరీలు సెప్టెంబర్ చివరిలో ప్రారంభమయ్యాయి. అయినప్పటికీ, కొన్ని రోజుల్లోనే 4,261 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది కంపెనీ మరింత సరసమైన సెలెరియో, ఎస్-ప్రెస్సో, ఇగ్నిస్, ఖరీదైన XL6, జిమ్నీ, ఇన్విక్టోలను కూడా దాటేసింది. విక్టోరిస్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.10.50 లక్షలు. దీనిని కంపెనీ అరీనా డీలర్షిప్ల నుండి కొనుగోలు చేయచ్చు. ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి మోడళ్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.
ఈ కారు ఇండియా NCAP నుండి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను పొందింది. ఇది సీఎన్జీ మోడ్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. దాని CNG సిలిండర్ను ట్రంక్ నుండి తీసివేసి కింద ఇన్స్టాల్ చేసిన మారుతి మొదటి కారు ఇది. కంపెనీ దీనిని ఆరు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది: LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+, ZXi+(O). ఇంకా, ఇది కొన్ని వారాల్లోనే 25,000 కంటే ఎక్కువ బుకింగ్లను అందుకుంది.
విక్టోరిస్ మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. 103 హార్స్ పవర్తో 1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 116 హార్స్ పవర్తో 1.5-లీటర్, 3-సిలిండర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ సెటప్, 89 హార్స్ పవర్తో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్-సీఎన్జీ. గేర్బాక్స్ ఎంపికలలో పెట్రోల్ ఇంజిన్ కోసం 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటో, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కోసం e-CVT, CNG వేరియంట్ కోసం 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ఉన్నాయి. విక్టోరిస్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్తో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
విక్టోరిస్ మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ నుండి ప్రేరణ పొందిన కొత్త డిజైన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది . ముందు భాగంలో, విక్టోరిస్ క్రోమ్ స్ట్రిప్తో సన్నని గ్రిల్ కవర్, మందపాటి ప్లాస్టిక్ క్లాడింగ్, సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్తో అనుసంధానించిన పెద్ద ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్ ఉంది. పక్కపక్కనే ఎస్యూవీ 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, బ్లాక్-అవుట్ పిల్లర్లు, సిల్వర్ రూఫ్ రెయిల్స్, మరింత చతురస్రాకార బాడీ క్లాడింగ్ ఉన్నాయి. వెనుక భాగంలో సెగ్మెంటెడ్ LED లైట్ బార్, 'VICTORIS' అక్షరాలు ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి.
విక్టోరిస్ ఇంటీరియర్ గ్రాండ్ విటారా నుండి దాని టెక్-ఫోకస్డ్ డాష్బోర్డ్ డిజైన్తో గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంటుంది. డాష్బోర్డ్ పైన పెద్ద 10.25-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, కుడి వైపున డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే , మూడు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉన్నాయి. ఈ మారుతి విక్టోరిస్ ఎస్యూవీలో ఐదుగురు ప్రయాణీకులను సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవచ్చు.
ఇప్పుడు విక్టోరిస్ ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే, విక్టోరిస్లో వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, డాల్బీ అట్మోస్తో కూడిన 8-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, కనెక్టెటెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, 8-వే ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల డ్రైవర్ సీటు, హెడ్స్-అప్ డిస్ప్లే, క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్, పవర్డ్ టెయిల్గేట్ వంటివి ఉన్నాయి.