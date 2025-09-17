Maruti Victoris: మారుతి కొత్త ఎస్యూవీ.. హ్యుందాయ్ క్రెటా కంటే చౌకగా లభిస్తుంది..!
Maruti Victoris: మారుతి కొత్త విక్టోరిస్ ఎస్యూవీ భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. కంపెనీ దాని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ.10.50 లక్షలగా నిర్ణయించింది. ఈ ఎస్యూవీలో అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లు, 5-స్టార్ భద్రతను అందించింది. ఇది ఇండియా NCAP, గ్లోబల్ NCAP రెండింటి నుండి 5-స్టార్ భద్రతా రేటింగ్లను పొందింది. ఈ కారు భద్రతలో ADAS కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కంపెనీ దీనికి లెవల్ 2 ADAS సూట్ను అందించింది. అయితే, ఈ ఫీచర్ కారు ప్రతి వేరియంట్లో అందుబాటులో ఉండదు. కాబట్టి, మీరు దీన్ని కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, దాని గురించి తెలుసుకోండి.
విక్టోరిస్లో ADAS కావాలనుకునే కస్టమర్లు 1.5-లీటర్ స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వేరియంట్ను ఎంచుకోవాలి. ఇంకా, 6AT ట్రాన్స్మిషన్తో టాప్-స్పెక్ ZXi+ / ZXi+ (O) వేరియంట్లు మాత్రమే ADASను అందిస్తాయి. దీని అర్థం విక్టోరిస్ ఏ మాన్యువల్ వేరియంట్తోనూ ADAS అందుబాటులో ఉండదు. విక్టోరిస్ CNG, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్లలో కూడా ADAS లేదు. స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్లో ADAS లేకపోవడం కూడా కస్టమర్లకు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.
విక్టోరిస్ కోసం సరసమైన ధర శ్రేణిని ఏర్పాటు చేయడంపై ప్రాథమిక దృష్టి ఉందని నమ్ముతారు. రూ.10.50 లక్షల ప్రారంభ ధరతో, ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా వంటి పోటీదారుల కంటే చౌకగా ఉంటుంది. అయితే, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్ ఇప్పటికే రూ.19.99 లక్షల ఖర్చవుతుంది. ADASను చేర్చినట్లయితే, అగ్రశ్రేణి వేరియంట్ ధర గురించి ప్రజల అభిప్రాయం మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు, ముఖ్యంగా పోటీదారుల ధరలతో పోల్చినప్పుడు.
స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ ఖరీదైనది, కాబట్టి ADAS సూట్ లక్ష్య ధర పరిధిలో సరిపోకపోవచ్చు. విక్టోరిస్ అన్ని అంశాలలో సానుకూల అవగాహనను నిర్మించుకోవాల్సిన ప్రారంభ దశలో ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. విక్టరీ ఒక ప్రసిద్ధ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీగా స్థిరపడటంతో, ADASను విక్టరీ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్తో అందించవచ్చు.
మారుతి విక్టరీ అత్యంత సరసమైన ADAS వేరియంట్ ZXi+ AT 2WD, దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.17.19 లక్షలు. దీని తర్వాత విక్టరీ ZXi+ (O) AT 2WD వేరియంట్ వచ్చింది, దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.17.77 లక్షలు. ADAS ఉన్న మరో వేరియంట్ విక్టరీ ZXi+ (O) AT 4WD ఆల్గ్రిప్, దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.19.22 లక్షలు. ADAS ఉన్న ఇతర కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలలో హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, హోండా ఎలివేట్ ఉన్నాయి.
విక్టోరిస్తో అందుబాటులో ఉన్న లెవల్ 2 ADAS ప్యాకేజీలో లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ వార్నింగ్, లేన్ చేంజ్ అలర్ట్తో బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్, కర్వ్ స్పీడ్ రిడక్షన్తో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. హై బీమ్ అసిస్ట్, లేన్ డిపార్చర్ ప్రివెన్షన్, లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, రియర్ క్రాస్ ట్రాఫిక్ అలర్ట్, వెహికల్ స్వే వార్నింగ్ కూడా ఉన్నాయి. విక్టోరిస్ గ్లోబల్ NCAP, ఇండియా NCAP క్రాష్ టెస్ట్లలో 5-స్టార్ రేటింగ్ను కూడా సాధించింది, దీని భద్రతా ఆధారాలను మరింత బలోపేతం చేసింది.
విక్టోరిస్లో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర భద్రతా ఫీచర్లలో 6-ఎయిర్బ్యాగులు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ (TCS), ఇంజిన్ డ్రాగ్ కంట్రోల్ (EDC), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, హిల్ డీసెంట్ కంట్రోల్, బ్రేక్ హోల్డ్తో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, 11-వ్యూ 360-డిగ్రీ HD వ్యూ కెమెరా, ఆటో 360-డిగ్రీ కెమెరా యాక్టివేషన్తో ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా, అకౌస్టిక్ వెహికల్ అలర్ట్ సిస్టమ్ (AVAS), టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) ఉన్నాయి.