Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel: మారుతి సుజుకి సంచలనం.. లీటరుకు 55 కి.మీ మైలేజీతో కొత్త వ్యాగన్ఆర్.. ధర వింటే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel Hybrid 2026: మారుతి నుంచి సరికొత్త వ్యాగన్ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ హైబ్రిడ్ కారు! లీటరుకు 55 కి.మీ మైలేజ్, రూ. 3.99 లక్షల ప్రారంభ ధరతో మధ్యతరగతికి వరంగా మారనున్న ఈ కారు ఫీచర్లు మరియు ఇంజిన్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel Hybrid: సామాన్యుల కారుగా పేరుగాంచిన మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్ (WagonR) ఇప్పుడు సరికొత్త అవతారంలో అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నుండి వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగిస్తూ, మారుతి సుజుకి తన ఐకానిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ వ్యాగన్ఆర్ లో 'ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ హైబ్రిడ్' (Flex Fuel Hybrid) వెర్షన్ను ప్రవేశపెట్టనుంది. కేవలం ధరలోనే కాకుండా, మైలేజ్ విషయంలో కూడా ఈ కారు మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
55 కి.మీ మైలేజ్.. అది ఎలా సాధ్యం? ఈ కొత్త వ్యాగన్ఆర్ లో 1.2 లీటర్ కె-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని అమర్చారు. ఇది పెట్రోల్తో పాటు 20 శాతం నుండి 85 శాతం వరకు ఇథనాల్ మిశ్రమంతో నడుస్తుంది. హైబ్రిడ్ మోటార్ సహాయంతో ఈ కారు లీటరుకు గరిష్టంగా 55 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల సామాన్యుల ప్రయాణ ఖర్చులు భారీగా తగ్గనున్నాయి.
ఫీచర్లు మరియు సేఫ్టీ: కొత్త వ్యాగన్ఆర్ ఇంటీరియర్ మరియు ఎక్స్టీరియర్ పరంగా కూడా ఆధునిక మార్పులు చేసుకుంది:
♦ టెక్నాలజీ: 17.78 సెంటీమీటర్ల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆపిల్ కార్ ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కనెక్టివిటీ.
♦ కంఫర్ట్: స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, పవర్ విండోస్, డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే.
♦ సేఫ్టీ: డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, ABS విత్ EBD, సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్ మరియు రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు.
ధర ఎంతంటే? మారుతి సుజుకి ఈ కారును సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంచేలా రూ. 3.99 లక్షల (ప్రారంభ ధర) వద్ద లాంచ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే కారు కోసం ఎదురుచూసే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.
ముగింపు: ఈ కొత్త వ్యాగన్ఆర్ కారుకు సంబంధించిన మైలేజ్ మరియు ధర వివరాలు ప్రస్తుత మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం ఉన్నాయి. కంపెనీ నుండి మరిన్ని అధికారిక స్పష్టతలు రావాల్సి ఉంది.