Maruti Ertiga: కొత్త జీఎస్టీ.. ధరలను ప్రకటించిన మారుతి.. దేశంలోనే నంబర్ 1 కారు ధర తగ్గిపోయింది..!
7-సీటర్ ఎర్టిగా ధర ఎంత ఉంటుందో మారుతి వెల్లడించింది, పాత ధరపై గణనీయమైన పన్ను తగ్గింపు.
Maruti Ertiga: మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ తన అన్ని కార్లకు కొత్త ధరల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు, మారుతి కార్లపై రూ.1.30 లక్షల వరకు పన్ను తగ్గింపు జరిగింది. ఇది మాత్రమే కాదు, మారుతి ఎస్యూవీలు, ఎంపీవీలను కొనడం కూడా చౌకగా మారింది. కంపెనీ ఎంపీవీల కొత్త ధరలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాస్తవానికి, కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎర్టిగా, XL6, ఇన్విక్టో వంటి మూడు మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ విభాగంలో ఎర్టిగా దేశంలోనే నంబర్ 1 కారు కూడా. ఇప్పుడు ఈ కార్ల ధరలు రూ.61,700 వరకు తగ్గించారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ధరలను పరిశీలిద్దాం.
కొత్త జీఎస్టీ తర్వాత మారుతి ఎంపీవీల కొత్త ఎక్స్-షోరూమ్ ధరల విషయానికొస్తే, ఎర్టిగా ఇప్పుడు రూ.46,400 పన్ను తగ్గింపును పొందింది. దీని కొత్త ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.8,80,000. XL6 ఇప్పుడు రూ.52,000 పన్ను తగ్గింపును పొందింది. దీని కొత్త ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.11,52,300. ఇన్విక్టో ఇప్పుడు రూ.61,700 పన్ను తగ్గింపును పొందింది. అదనంగా, దాని కొత్త ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.24,97,400 అయింది.
చిన్న పెట్రోల్, పెట్రోల్ హైబ్రిడ్ కార్లు ఇప్పుడు 18శాతం జీఎస్టీ పరిధిలోకి వస్తాయి. అదేవిధంగా CNG , LPG కార్లకు కూడా అదే పన్ను వర్తిస్తుంది. అయితే, దీనికి షరతు ఏమిటంటే పెట్రోల్, CNG కార్లు 1200cc లేదా అంతకంటే తక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. కార్లు 4 మీటర్ల పొడవును మించకూడదు. అదేవిధంగా డీజిల్, డీజిల్ హైబ్రిడ్ కార్లు ఇప్పుడు 28శాతానికి బదులుగా 18శాతం GST పరిధిలోకి వస్తాయి, అయితే ఈ మినహాయింపు 1500cc వరకు విద్యుత్ సామర్థ్యం, 4 మీటర్ల పొడవు ఉన్న కార్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
లగ్జరీ, మధ్య తరహా కార్లపై ఇప్పుడు 40శాతం పన్ను విధించారు. ప్రభుత్వం ఈ లగ్జరీ వస్తువులను పరిగణించి వాటిని 40శాతం GST స్లాబ్ కింద ఉంచింది. 1200cc కంటే పెద్ద పెట్రోల్ కార్లు, 1500cc కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న డీజిల్ కార్లు ఈ పరిధిలోకి వస్తాయి. యుటిలిటీ వాహనాలు (UVలు), స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వాహనాలు (SUVలు), మల్టీ-యుటిలిటీ వాహనాలు (MUVలు), మల్టీ ప్రయోజన వాహనాలు (MPVలు) లేదా క్రాస్ఓవర్ యుటిలిటీ వాహనాలు (XUVలు) 40శాతం GST పరిధిలోకి వస్తాయి. 170mm కంటే ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్న వాహనాలు కూడా ఈ వర్గంలోకి వస్తాయి.
లగ్జరీ, పెద్ద కార్లపై GST రేటును ప్రభుత్వం 40శాతానికి తగ్గించింది. శుభవార్త ఏమిటంటే ఇది మునుపటి GST స్లాబ్తో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. గతంలో లగ్జరీ కార్లు 28శాతం GST, 22శాతం సెస్కు లోబడి ఉండేవి, దీని ఫలితంగా వినియోగదారులకు మొత్తం 50శాతం పన్ను భారం ఏర్పడింది. ఇప్పుడు, కొత్త GST స్లాబ్లో, దీనిని 40శాతానికి తగ్గించారు, అంటే వినియోగదారులకు 10శాతం పన్ను నుండి మినహాయింపు లభించింది. అంటే, 28శాతం GSTని 18శాతానికి తగ్గించారు, కానీ 22శాతం సెస్ మునుపటిలాగే ఉంటుంది.