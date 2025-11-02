Maruti Suzuki India: మారుతి గర్జిస్తోంది.. ఒక నెలలో 2.20 లక్షల ఇళ్లకు కార్లను డెలివరీ చేసింది..!
Maruti Suzuki India: దేశంలోనే అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ అయిన మారుతి సుజుకి ఇండియాకు అక్టోబర్ 2025 ఒక అద్భుతమైన నెల. దేశీయ, ఎగుమతి అమ్మకాలతో సహా కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలు 220,894 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం అక్టోబర్ 2024లో జరిగిన 206,434 యూనిట్ల పండుగ అమ్మకాలతో పోలిస్తే ఇది సంవత్సరానికి 7% వృద్ధి. 2025 పండుగ సీజన్లో భారతీయ కార్ల వినియోగదారులు మారుతి సుజుకికి బలమైన అమ్మకాలను బహుమతిగా ఇచ్చారు. దసరా, దీపావళి సాధారణంగా కార్ బ్రాండ్ల అమ్మకాలను పెంచుతుండగా, ఇటీవల సవరించిన GST 2.0 పన్ను రేట్లు ధరలను మరింత తగ్గించాయి, ఇది కార్ల కొనుగోళ్లలో పెరుగుదలకు దారితీసింది.
మారుతి మొత్తం దేశీయ PV అమ్మకాలు గత నెలలో 176,318 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి, ఇది 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్-అక్టోబర్ కాలంలో 993,088 యూనిట్లుగా ఉంది. నెలవారీ విశ్లేషణ గత సంవత్సరం అమ్ముడైన 159,591 యూనిట్లతో పోలిస్తే 10.48% వార్షిక వృద్ధిని చూపిస్తుంది. గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో అమ్మకాలు 1024,175 యూనిట్లుగా ఉన్నందున, ఆర్థిక సంవత్సరం విశ్లేషణ అమ్మకాలలో సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం క్షీణతను చూపిస్తుంది.
ఈ గణాంకాలను మరింత వివరంగా పరిశీలిస్తే, మినీ సెగ్మెంట్ 9,067 యూనిట్లను విక్రయించింది, గత సంవత్సరం 10,687 యూనిట్ల నుండి తగ్గింది. ఇది హ్యాచ్బ్యాక్లను ఇకపై ఇష్టపడని వినియోగదారుల ధోరణులను స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. కాంపాక్ట్ విభాగం బలమైన వృద్ధిని సాధించింది, అమ్మకాలు గత సంవత్సరం 65,948 యూనిట్ల నుండి గత నెల 76,143 యూనిట్లకు పెరిగాయి.
ముఖ్యంగా, మధ్య తరహా సియాజ్ గత నెలలో అమ్మకాలు జరగలేదు. మారుతి సుజుకి ప్రాథమిక దృష్టి యుటిలిటీ విభాగంపై ఉంది, ఇక్కడ అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగి 77,571 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, గత సంవత్సరం 70,644 యూనిట్లు. మార్కెట్లో గుత్తాధిపత్యం ఉన్నప్పటికీ, ఈకో వ్యాన్ గత నెలలో 13,537 యూనిట్లను విక్రయించింది, ఇది ఒక సంవత్సరం క్రితం 11,653 యూనిట్లు.
మారుతి సుజుకికి పరిమిత LCV లైనప్ కూడా ఉంది, సూపర్ క్యారీ అమ్మకాలు 4,357 యూనిట్లు, ఇది గత సంవత్సరం 3,539 యూనిట్ల నుండి సంవత్సరానికి పెరుగుదల. మారుతి సుజుకి టయోటా వంటి OEMలకు కూడా బ్యాడ్జ్-ఇంజనీరింగ్ ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తుంది మరియు దీని వలన అమ్మకాలు 8,915 యూనిట్లకు తగ్గాయి, అక్టోబర్ 2024లో అమ్ముడైన 10,136 యూనిట్ల నుండి తగ్గాయి.
PV, LCV మరియు ఇతర OEMలకు అమ్మకాలు సహా మొత్తం దేశీయ అమ్మకాలు 189,590 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, ఇది గత సంవత్సరం 173,266 యూనిట్ల నుండి సంవత్సరానికి 9.42% పెరుగుదల. మరోవైపు, మొత్తం ఎగుమతులు సంవత్సరానికి స్వల్పంగా తగ్గాయి, గత సంవత్సరం 33,168 యూనిట్ల నుండి షిప్మెంట్లు అక్టోబర్ 2025లో 31,304 యూనిట్లకు తగ్గాయి.