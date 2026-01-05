  • Menu
Maruti Suzuki Safety Ratings 2026: డిజైర్ నుండి ఇన్విక్టో వరకు.. ఏ కారుకు ఎన్ని స్టార్ల రేటింగ్?

Highlights

మారుతీ సుజుకీ కార్ల భద్రతపై భారత్ ఎన్​సీఏపీ (Bharat NCAP) రిపోర్ట్ విడుదలయ్యింది. కొత్త డిజైర్, విక్టోరిస్, ఇన్విక్టో మోడల్స్ 5-స్టార్ రేటింగ్‌తో అదరగొట్టాయి. పూర్తి సేఫ్టీ పాయింట్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

ఒకప్పుడు మారుతీ సుజుకీ అంటే కేవలం 'మైలేజీ' మాత్రమే గుర్తొచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. భద్రత విషయంలోనూ మారుతీ కార్లు టాప్ రేటింగ్‌లతో దూసుకుపోతున్నాయి. 2025లో మన దేశపు సొంత క్రాష్ టెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ 'భారత్ ఎన్​సీఏపీ' నిర్వహించిన పరీక్షల్లో మారుతీ సుజుకీ మోడల్స్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాయి.

మీరు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఏ మోడల్ ఎంత సురక్షితమో ఈ రిపోర్ట్ చూసి నిర్ణయించుకోండి.

మారుతీ సుజుకీ భారత్ ఎన్​సీఏపీ (Bharat NCAP) రేటింగ్స్ ౨౦౨౫

టాప్ సేఫ్టీ మోడల్స్ విశ్లేషణ:

1. మారుతీ సుజుకీ డిజైర్ (Maruti Dzire):

సెడాన్ సెగ్మెంట్‌లో డిజైర్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. కేవలం అమ్మకాల్లోనే కాదు, భద్రతలోనూ 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించి 'బెస్ట్ సేఫ్ సెడాన్'గా నిలిచింది. ప్రమాద సమయంలో ప్రయాణికుల తల, మెడ భాగాలకు ఇది అత్యుత్తమ రక్షణ కల్పిస్తుందని పరీక్షల్లో తేలింది.

2. మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్ (Victoris):

2025లో లాంచ్ అయిన ఈ ఎస్‌యూవీ ఫీచర్లతో పాటు భద్రతలోనూ అదరగొట్టింది. ఇందులో స్టాండర్డ్ గా వచ్చే 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, లెవల్-2 ADAS ఫీచర్లు దీనికి 5-స్టార్ రేటింగ్ రావడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.

3. మారుతీ ఈ-విటారా (e-Vitara):

మారుతీ నుంచి రాబోతున్న తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు 'ఈ-విటారా' మార్కెట్లోకి రాకముందే సేఫ్టీ టెస్టులో పాస్ అయిపోయింది. ఫ్రంటల్ మరియు సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్టుల్లో ఈ ఈవీ 5-స్టార్ రేటింగ్ సొంతం చేసుకుంది.

4. మారుతీ సుజుకీ బలెనో (Baleno):

ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ బలెనో 4-స్టార్ రేటింగ్‌ను దక్కించుకుంది. 2 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్నా, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్నా అడల్ట్ సేఫ్టీలో 4 స్టార్లే వచ్చినప్పటికీ.. 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌ల వెర్షన్ సైడ్ ఇంపాక్ట్ సమయంలో మెరుగైన రక్షణ ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ముగింపు:

మైలేజీతో పాటు ఇప్పుడు సేఫ్టీని కూడా మారుతీ సుజుకీ సీరియస్‌గా తీసుకుంటోంది. 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న కార్లు మార్కెట్లోకి రావడం భారతీయ వినియోగదారులకు నిజంగా శుభవార్త.

