Maruti: కార్ లవర్స్‌కు పండగే పండగ.. రూ.3.50లక్షలకే మారుతి కొత్త కారు..!

Maruti: దేశంలోని అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఈరోజు గణనీయమైన ధరల తగ్గింపును ప్రకటించింది. మారుతి వ్యాగన్ ఆర్ నుండి ఆల్టో, ఇగ్నిస్ వంటి చిన్న కార్ల వరకు ఉన్న కార్లపై రూ.1.29 లక్షల వరకు తగ్గింపులను కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ ధరల తగ్గింపులు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. ఇటీవలి వస్తువులు, సేవల పన్ను (GST) సంస్కరణల ప్రయోజనాలను నేరుగా వినియోగదారులకు అందిస్తామని మారుతి సుజుకి అధికారిక ప్రకటన పేర్కొంది. దీనిలో భాగంగా, కంపెనీ తన పోర్ట్‌ఫోలియోలోని మోడళ్లకు ధరల తగ్గింపును ప్రకటించింది. ప్రతి కారుకు ఎంత ధర తగ్గింపు వచ్చిందో చూద్దాం.

మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పార్థో బెనర్జీ ఈరోజు విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ధరల తగ్గింపులు ఇటీవలి GST సంస్కరణలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని అన్నారు. ధరల తగ్గింపులు వాహన లక్షణాలు లేదా సాంకేతికతకు ఎటువంటి మార్పులను ప్రతిబింబించవు. ఈ కొత్త ధరల మార్పుతో, ఆల్టో K10 ఇకపై మారుతి సుజుకి చౌకైన కారు కాదు. బదులుగా, మారుతి S-ప్రెస్సో కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యంత సరసమైన కారుగా మారింది. ఈ కారుకు అత్యధికంగా రూ.129,600 ధర తగ్గింపు లభించింది. కార్ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు ఈ విధంగా ఉంటాయి.

మారుతి సుజుకి తన ప్రసిద్ధ కారు స్విఫ్ట్‌పై రూ.84,600 ధర తగ్గింపును ప్రకటించింది. స్విఫ్ట్ ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు రూ.5.79 లక్షలు మాత్రమే. మూడవ తరం స్విఫ్ట్ ఇటీవల ప్రారంభించింది. ఆ సమయంలో, దీనిని రూ.6.49 లక్షలకు అందించారు. ఇంకా, బాలెనో ధర రూ.86,100 తగ్గింది, దీని ప్రారంభ ధర కేవలం రూ.5.99 లక్షలకు చేరుకుంది. 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌తో కంపెనీ ఇటీవల విడుదల చేసిన మొట్టమొదటి కారు మారుతి డిజైర్ ధర కూడా తగ్గింది. ఈ కారు ధర గరిష్టంగా రూ.87,700 తగ్గింది. ఇప్పుడు, మారుతి డిజైర్ ప్రారంభ ధర రూ.6.26 లక్షలు మాత్రమే.

మారుతి సుజుకి తన ఎస్‌యూవీ, ఎంపీవీ శ్రేణి ధరలను కూడా గణనీయంగా తగ్గించింది. కంపెనీ అత్యంత సరసమైన ఎస్‌యూవీ, ఫ్రాంక్స్ ధర రూ.112,600 తగ్గింది. ఫ్రాంక్స్ ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు రూ.6.85 లక్షలు. అదనంగా, బ్రెజ్జా ధర రూ.1,12,700 వరకు తగ్గింది. ఇప్పుడు, మీరు బ్రెజ్జాను రూ.8.26 లక్షల ప్రారంభ ధరకు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. ఎంపీవీల గురించి చెప్పాలంటే, మారుతి ఎర్టిగా ధర రూ.46,400 తగ్గింది. దీని ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు రూ.8.80 లక్షలు. XL6 పై వినియోగదారులు రూ.52,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎస్‌యూవీ-శైలి ఎంపీవీ ఇప్పుడు రూ.11.52 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వస్తుంది. అదనంగా, వాన్-సెగ్మెంట్ మారుతి ఈకో ధర రూ.68,000 తగ్గి రూ.5.18 లక్షలకు చేరుకుంది.

