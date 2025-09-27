Maruti Suzuki Navaratri Sales: మారుతి సరికొత్త రికార్డ్.. రూ.1,999 EMI ఆఫర్.. సేల్స్ మామూలుగా లేవు..!
Maruti Suzuki Navaratri Sales: ఇది పండుగల సీజన్, మార్కెట్ సందడిగా ఉంది. సెప్టెంబర్ 22నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త GST శ్లాబ్ మరింత ఉత్సాహాన్ని జోడించింది. వాహనాల ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి, ఇది కార్ల కొనుగోళ్లను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. మారుతి సుజుకి ప్యాక్లో ముందుంది. GST తగ్గింపు వాహనాల ధరలను తగ్గించింది. కంపెనీ భారీ ఆఫర్ను ప్రారంభించింది, ఇది షోరూమ్లకు భారీ జనాన్ని ఆకర్షించింది.
నవరాత్రి ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, 80,000 కంటే ఎక్కువ మారుతి కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇంకా, ప్రతిరోజూ సుమారు 80,000 మంది తమ కొత్త కారు గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. షోరూమ్ల వద్ద రద్దీ చాలా తీవ్రంగా ఉంది, డీలర్లు రాత్రి 11:00 గంటల వరకు కార్లను డెలివరీ చేస్తున్నారు. GST అమలు చేసిన మొదటి రోజే, మారుతి సుజుకి ఒకే రోజులో 25,000 కార్లను డెలివరీ చేయడం ద్వారా 35 సంవత్సరాల రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
ఇప్పుడు, ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది. మారుతి సుజుకి సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్) పార్థో బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, నవరాత్రి ప్రారంభం నుండి కంపెనీ 80,000 వాహనాలను విక్రయించిందని చెప్పారు. రోజువారీ విచారణలు దాదాపు 80,000 వరకు పెరిగాయి. బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, "మా షోరూమ్లు రద్దీగా ఉన్నాయి. ఛానెల్ భాగస్వాములు మా కస్టమర్లకు వాహనాలను డెలివరీ చేయడానికి అర్థరాత్రి వరకు పనిచేస్తున్నారు" అని అన్నారు.
మారుతి స్విఫ్ట్ ధర రూ, 84,600 తగ్గింది, దీని ధర రూ.5.79 లక్షలకు చేరుకుంది. EMIలు కేవలం రూ.1,999 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. అంటే ప్రజలు ఇప్పుడు బైక్ లేదా స్కూటర్ కొనడానికి ఖర్చు చేసే మొత్తానికి కారు కొనచ్చు. భారతదేశంలో లక్షలాది మంది ద్విచక్ర వాహన వినియోగదారులు ఉన్నారని కంపెనీకి తెలుసు, వారికి కొంచెం పుష్ అవసరం. EMIల మాయాజాలం అదే పుష్. కార్లను అందుబాటు ధరలో అందించేలా చేయడానికి, మారుతి సుజుకి అద్భుతమైన EMI పథకాన్ని ప్రారంభించింది, దీని ద్వారా వినియోగదారులు నెలకు కేవలం 1,999 చెల్లించి కారు కొనుగోలు చేయవచ్చు. బెనర్జీ ఇంకా మాట్లాడుతూ, "దీని వల్ల ద్విచక్ర వాహన యజమానులు నాలుగు చక్రాల వాహనానికి అప్గ్రేడ్ అవ్వడం సులభతరం అయింది" అని అన్నారు.
వాస్తవానికి, చిన్న కార్ల విభాగంలో అమ్మకాలు తగ్గడానికి కంపెనీ కూడా కారణమని పేర్కొంది. ఈ తగ్గుదలకు జేబుపై భారం పడటమే కారణమని కంపెనీ పేర్కొంది. చిన్న కార్ల అమ్మకాలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా స్థోమత సవాళ్లు కారణమని పార్థో బెనర్జీ వివరించారు. "ఇటీవలి రెపో రేటు తగ్గింపు EMIలను మరింత సరసమైనదిగా చేయడంలో సహాయపడింది" అని ఆయన అన్నారు. మారుతి ఎంపిక చేసిన ఎంట్రీ-లెవల్ మోడళ్ల ధరలను 24శాతం వరకు తగ్గించిందని, ఇది డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు అమలులో ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.
ఇప్పుడు, రెపో రేటు తగ్గడంతో, EMIలు చౌకగా మారడంతో, మారుతి ఎంట్రీ-లెవల్ కార్ల ధరలను 24శాతం వరకు (డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు) తగ్గించడంతో, ఇది కస్టమర్లకు కారు కొనడానికి ఒక సువర్ణావకాశంగా మారింది. చిన్న కార్లు తిరిగి ప్రజాదరణ పొందుతున్నాయి, కానీ ఎస్యూవీలు ఇప్పటికీ అధిక డిమాండ్లో ఉన్నాయి. "SUV విభాగంలో కూడా మేము మంచి వృద్ధిని చూస్తున్నాము" అని బెనర్జీ అన్నారు.