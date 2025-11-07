Maruti Jimny: మీరు మారుతి కారు కొంటున్నారా..? గుడ్న్యూస్.. ఈ కారుపై భారీగా డిస్కౌంట్..!
Maruti Jimny: కొత్త GST 2.0 అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుండి మారుతి సుజుకి కార్లు అత్యంత సరసమైనవిగా మారాయి. ఇంకా, కంపెనీ తన కార్లపై ఆకట్టుకునే డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది, కార్లను కొనుగోలు చేయడం చాలా సరసమైనదిగా చేస్తుంది. వాస్తవానికి, ఈ నెల, నవంబర్లో, నెక్సా డీలర్షిప్లలో విక్రయించే జిమ్నీ SUVపై కంపెనీ రూ.75,000 తగ్గింపును అందిస్తోంది. అక్టోబర్లో, ఈ తగ్గింపు రూ.70,000. ఈ తగ్గింపు జిమ్నీ టాప్-స్పెక్ ఆల్ఫా ట్రిమ్పై మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఈ తగ్గింపు నేరుగా వినియోగదారులకు నగదు రూపంలో ఇవ్వబడుతుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ.12.32 లక్షల నుండి రూ.14.45 లక్షల వరకు ఉంటాయి. భారతదేశంలో, ఇది ఫోర్స్ గూర్ఖా, మహీంద్రా థార్తో పోటీపడుతుంది.
ఫీచర్లు
జిమ్నీ 1.5-లీటర్ నాలుగు-సిలిండర్ K15B మైల్డ్-హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది, ఇది గరిష్టంగా 105 hp పవర్ అవుట్పుట్, 134 Nm గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ MT లేదా 4-స్పీడ్ AT ట్రాన్స్మిషన్తో జత చేయబడింది. ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ORVMలు, వాషర్తో ఫ్రంట్, రియర్ వైపర్లు, డే అండ్ నైట్ IRVM, పించ్ గార్డ్తో డ్రైవర్-సైడ్ పవర్ విండో ఆటో అప్/డౌన్, రిక్లైబుల్ ఫ్రంట్ సీట్లు, మౌంటెడ్ కంట్రోల్లతో మల్టీఫంక్షనల్ స్టీరింగ్ వీల్, TFT కలర్ డిస్ప్లే, ఫ్రంట్, రియర్ సీట్ అడ్జస్టబుల్ హెడ్రెస్ట్లు, ఫ్రంట్, రియర్ వెల్డెడ్ టో హుక్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఇది స్టీల్ వీల్స్, డ్రిప్ రైల్స్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే కనెక్టివిటీతో 7-అంగుళాల స్మార్ట్ప్లే ప్రో టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఆల్ఫా గ్రేడ్ అల్లాయ్ వీల్స్, బాడీ కలర్డ్ డోర్ హ్యాండిల్స్, వాషర్లతో LED ఆటో హెడ్ల్యాంప్లు, ఫాగ్ ల్యాంప్లు, డార్క్ గ్రీన్ టిన్టెడ్ గ్లాస్, పుష్ బటన్ ఇంజిన్ స్టార్ట్/స్టాప్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లెదర్ స్టీరింగ్ వీల్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 9-అంగుళాల స్మార్ట్ప్లే ప్రో+ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆర్కామిస్ సరౌండ్ సౌండ్ను కూడా పొందుతుంది.
భద్రత కోసం డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగులు, సైడ్, కర్టెన్ ఎయిర్బ్యాగులు, బ్రేక్ లిమిటెడ్ స్లిప్ డిఫరెన్షియల్, EBDతో యాంటీ-లాక్ బ్రేక్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్, హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, హిల్ డీసెంట్ కంట్రోల్, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా, సైడ్-ఇంపాక్ట్ డోర్ బీమ్, ఇంజిన్ ఇమ్మొబిలైజర్ వంటి ప్రామాణిక లక్షణాలతో వస్తుంది.