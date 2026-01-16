Maruti Suzuki: మారుతి సుజుకి జనవరి 2026 ఆఫర్లు ₹1.70 లక్షల వరకు ధర తగ్గింపు పొందండి!
Maruti Suzuki: మారుతీ సుజుకీ జనవరి 2026లో భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. అరీనా, నెక్సా మోడళ్లపై రూ. 1.70 లక్షల వరకు ఆదా చేసే అవకాశం ఉంది.
Maruti Suzuki : ఒకవేళ మీ నూతన సంవత్సర తీర్మానాల్లో "కొత్త కారు కొనడం" కూడా ఒకటి అయితే, మీరు వెంటనే షోరూమ్ను సందర్శించాల్సిన సమయం వచ్చింది. మారుతి సుజుకి తన అరీనా (Arena) మరియు నెక్సా (Nexa) శ్రేణి కార్లపై భారీ తగ్గింపులతో 2026 ఏడాదికి ఘన స్వాగతం పలుకుతోంది.
కొత్త GST 2.0 ధరల తగ్గింపులతో పాటు మారుతి అందించే నెలవారీ పండుగ ఆఫర్లను కలిపితే, కొన్ని మోడళ్లు ఇప్పుడు ₹1.70 లక్షల వరకు తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్లు జనవరి 31, 2026 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రధాన పొదుపు వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
మారుతి సుజుకి అరీనా (Arena): భారీ తగ్గింపులు
మీరు కాంపాక్ట్ సిటీ కారు లేదా నమ్మకమైన ఫ్యామిలీ కారు కోసం చూస్తున్నా, అరీనా మోడళ్లపై మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ధరల తగ్గింపు ఉంది.
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో (S-Presso) - సేవింగ్స్ ఛాంపియన్: తక్కువ ధరలో మంచి కారు కావాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపిక. మొత్తం ₹1,70,100 ప్రయోజనంతో, దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు కేవలం ₹3.49 లక్షలకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం భారతీయ రోడ్లపై నడిపే అత్యంత చౌకైన కార్లలో ఇది ఒకటి.
మారుతి సుజుకి డిజైర్ (Dzire): అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఈ సెడాన్ కారుపై ఈ నెలలో మొత్తం ₹90,200 వరకు పొదుపు చేయవచ్చు. ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీ ఫేవరెట్ సెడాన్కు అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి ఇది మంచి సమయం.
మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా (Ertiga): ఈ సంవత్సరం కుటుంబంతో కలిసి ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటే, ఎర్టిగా MPVపై ₹76,400 ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఇది మీ "పెద్ద కారు" కలను మరింత సులభతరం చేస్తుంది.
డిజైర్ టూర్ ఎస్ (Dzire Tour S): క్యాబ్ లేదా ఫ్లీట్ వ్యాపారంలో ఉన్నవారి కోసం టూర్ ఎస్ వేరియంట్పై ₹82,200 భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.
నెక్సా (Nexa): ప్రీమియం స్టైల్, తక్కువ ధర
మారుతి యొక్క లగ్జరీ విభాగం నెక్సా కూడా నగదు తగ్గింపులు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లతో భారీ ఆఫర్లను అందిస్తోంది.
మారుతి సుజుకి ఇన్విక్టో (Invicto): ₹1.30 లక్షల వరకు పొదుపు.
మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్ (Ignis): ₹45,000 వరకు ధర తగ్గింపు.
ఇతర మోడళ్లు: బాలెనో (Baleno), ఫ్రాంక్స్ (Fronx), గ్రాండ్ విటారా (Grand Vitara) మరియు జిమ్నీ (Jimny) వంటి పాపులర్ మోడళ్లపై జనవరి నెలలో ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కస్టమర్లకు ముఖ్య గమనిక:
ఇవి అధికారిక జాతీయ ఆఫర్లు అయినప్పటికీ, స్థానిక డీలర్షిప్లు మరికొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలను అందించవచ్చు. మీరు నేరుగా అడిగితే మరిన్ని ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు లేదా కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు పొందే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ధరలు జనవరి 31, 2026 లోపు చేసిన బుకింగ్లకు లేదా స్టాక్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి.