Maruti Grand Vitara Recall: మారుతి సుజుకి.. 40,000 గ్రాండ్ విటారాలకు రీకాల్ జారీ చేసింది..!

Maruti Grand Vitara Recall: భారతదేశపు అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి శుక్రవారం తన ప్రసిద్ధ SUV గ్రాండ్ విటారా యొక్క 39,506 యూనిట్లను రీకాల్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ SUVలు డిసెంబర్ 9, 2024 మరియు ఏప్రిల్ 29, 2025 మధ్య తయారు చేయబడ్డాయి. స్పీడోమీటర్ అసెంబ్లీలోని ఇంధన స్థాయి సూచిక మరియు హెచ్చరిక లైట్ కొన్ని వాహనాల్లో పనిచేయకపోవడం వల్ల ఇంధన స్థాయి సమాచారం నమ్మదగనిదిగా మారిందని కంపెనీ పేర్కొంది. మారుతి ప్రభావిత కస్టమర్లను నేరుగా సంప్రదించి, అధీకృత డీలర్షిప్ వర్క్షాప్లలో ఉచిత భర్తీలను ఏర్పాటు చేస్తుంది.
ఇంధన సామర్థ్యం మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా ప్రజాదరణకు ప్రధాన కారణం. 1.5-లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో నడిచే మారుతి గ్రాండ్ విటారా ARAI-సర్టిఫైడ్ మైలేజ్ 27.97 కిమీ/లీ. మారుతి గ్రాండ్ విటారా నిరంతరం మోడల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా ఇటీవల అన్ని వేరియంట్లలో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లను ప్రామాణికంగా ప్రవేశపెట్టింది, ఇది దాని కస్టమర్ల పట్ల దాని నిబద్ధతను స్పష్టంగా ప్రదర్శిస్తుంది.
గ్రాండ్ విటారా చిన్న నగరాల్లో కూడా సులభంగా అందుబాటులో ఉంది. 3,500 కంటే ఎక్కువ డీలర్షిప్లు మరియు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల మారుతి సుజుకి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నెట్వర్క్ గ్రాండ్ విటారాను సులభంగా అందుబాటులో ఉంచుతుంది. మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా అద్భుతమైన అమ్మకాల తర్వాత సేవను కూడా అందిస్తుంది. మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా డిజైన్ కూడా కస్టమర్లను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. LED లైటింగ్ సెటప్ మరియు కొత్త ప్రెసిషన్-కట్ 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ దాని రోడ్ ప్రెజెన్స్ను పెంచుతాయి. అంతేకాకుండా, కస్టమర్లు SUV క్యాబిన్లో అద్భుతమైన ఫీచర్లను కూడా ఆనందిస్తారు.