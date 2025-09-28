Maruti Ertiga: దేశంలో నంబర్ 1 కారు.. స్టైలిష్గా మారింది.. రూ. 50 వేల వరకు డిస్కౌంట్..!
Maruti Ertiga: పండుగ సీజన్ కు ముందు, మారుతి సుజుకి తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎంపీవీ అయిన ఎర్టిగాను అనేక కొత్త ఫీచర్లతో అప్డేట్ చేసింది. ఇది మారుతి సుజుకి ఎర్టిగాను మరింత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా చేస్తుంది.
Maruti Ertiga: పండుగ సీజన్ కు ముందు, మారుతి సుజుకి తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎంపీవీ అయిన ఎర్టిగాను అనేక కొత్త ఫీచర్లతో అప్డేట్ చేసింది. ఇది మారుతి సుజుకి ఎర్టిగాను మరింత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా చేస్తుంది. కంపెనీ స్టైల్, సౌకర్యంపై దృష్టి పెట్టింది. కొత్త రూఫ్ స్పాయిలర్ దాని లుక్ను స్పోర్టియర్గా మార్చింది. ఏసీ వెంట్స్, ఛార్జింగ్ పోర్ట్లలో మార్పులు దీనిని మరింత ఆచరణాత్మకంగా చేస్తాయి. GST 2.0 సంస్కరణల తర్వాత, ఎర్టిగా ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.8.80 లక్షలకు పెరిగిందని గమనించాలి. వేరియంట్ వారీగా GST డిస్కౌంట్లు, కొత్త ధరలను వివరంగా అన్వేషిద్దాం.
ఎర్టిగా ఇప్పుడు బ్లాక్ యాసలతో కొత్త రూఫ్ స్పాయిలర్ను కలిగి ఉంది. అన్ని వేరియంట్లలో ప్రామాణికంగా ఉంటుంది. ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ కూడా పెద్ద ఓవర్హాల్ను పొందింది. రెండవ వరుస ఏసీ వెంట్స్ రూఫ్ నుండి సెంటర్ కన్సోల్ వెనుకకు తరలించబడ్డాయి. మూడవ వరుసలో ఇప్పుడు సర్దుబాటు చేయగల బ్లోవర్ నియంత్రణలతో కుడి వైపున సొంత వెంట్లు కూడా ఉంటాయి. ఇది అన్ని ప్రయాణీకులకు మెరుగైన శీతలీకరణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఎర్టిగాను టెక్నాలజీ పరంగా మరింత అప్గ్రేడ్ చేశారు. ఇప్పుడు, ఆధునిక ఛార్జింగ్ అవసరాలను తీర్చడానికి, రెండవ, మూడవ వరుసల కోసం రెండు USB-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు అందించారు. ఇంజిన్ మారలేదు. ఈ ఎంపీవీ 102 బీహచ్పీ పవర్, 136.8 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే అదే 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో శక్తిని పొందుతూనే ఉంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంది. CNG వెర్షన్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
ఆగస్టు 2025లో, ఎర్టిగా భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన ప్యాసింజర్ వాహనంగా అవతరించడానికి SUV ట్రెండ్ను అధిగమించింది. ఈ కాలంలో, 18,445 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి, డిజైర్ (16,509 యూనిట్లు) మరియు హ్యుందాయ్ క్రెటా (15,924 యూనిట్లు) వంటి వాటిని అధిగమించాయి. వ్యాగన్ఆర్, టాటా నెక్సాన్, బ్రెజ్జా, బాలెనో, ఫ్రాంచైజ్, స్విఫ్ట్ మరియు ఈకో వంటి కార్లు కూడా టాప్-10లో చేర్చబడ్డాయి.