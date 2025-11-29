Maruti Suzuki e-Vitara: మారుతి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కారు.. డిసెంబర్ 2న వచ్చేస్తుంది..!
Maruti Suzuki e-Vitara: మారుతి సుజుకి తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇ-విటారాను డిసెంబర్ 2న విడుదల చేయనుంది. ఈ ఈవెంట్ కోసం కంపెనీ ఇప్పటికే ఆహ్వానాలను పంపింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలలో లభిస్తుంది: 49kWh, 61kWh. ఈ కారు ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇ-విటారా ఉత్పత్తి ఫిబ్రవరి 2025లో సుజుకి మోటార్ గుజరాత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్లాంట్లో ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఢిల్లీలో జరిగిన ఇండియా మొబిలిటీ షోలో ప్రొడక్షన్ వెర్షన్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ EVని గతంలో ఇండియా గ్లోబల్ మొబిలిటీ ఎక్స్పో 2025లో మరియు అంతర్జాతీయంగా EICMA 2024 (మిలన్)లో ప్రదర్శించారు. ఈ SUV అనేది EVX కాన్సెప్ట్క్క ప్రొడక్షన్ వెర్షన్, దీనిని మొదట ఆటో ఎక్స్పో 2023లో ప్రదర్శించారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆగస్టు 26, 2025న గుజరాత్లోని హన్సల్పూర్ ప్లాంట్ నుండి ఎగుమతి కోసం e-Vitaraను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఇది పూర్తిగా భారతదేశంలో తయారు చేయబడిన ఎలక్ట్రిక్ కారు, యూరప్ , జపాన్తో సహా 100 కంటే ఎక్కువ దేశాలకు ఎగుమతి చేయబడుతుంది.
భారతీయ మార్కెట్లో, e-Vitara MG ZS EV, టాటా కర్వ్ EV, హ్యుందాయ్ క్రెటా EV మరియు మహీంద్రా BE 6 లతో పోటీపడుతుంది. సుజుకి e-Vitara టయోటా సహకారంతో అభివృద్ధి చేయబడిన కొత్త Heartect-E ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీని డిజైన్ ఎక్కువగా EVX కాన్సెప్ట్ నుండి ప్రేరణ పొందింది. e-Vitara బాహ్య భాగంలో Y- ఆకారపు DRL లతో కూడిన సన్నని LED హెడ్లైట్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫాగ్ ల్యాంప్లతో కూడిన స్టైలిష్ బంపర్, కండరాల బాడీ క్లాడింగ్ ఉన్నాయి. పెద్ద 19-అంగుళాల నల్ల అల్లాయ్ వీల్స్ దీనికి శక్తివంతమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి, అయితే C-పిల్లర్లో పొందుపరిచిన వెనుక తలుపు హ్యాండిల్స్ దాని క్లీన్ డిజైన్ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి. SUVలో ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, కాన్సెప్ట్-ప్రేరేపిత 3-పీస్ కనెక్ట్ చేయబడిన LED టెయిల్ల్యాంప్లు కూడా ఉన్నాయి.
e-Vitara క్యాబిన్లో బ్లాక్-ఆరెంజ్ డ్యూయల్-టోన్ థీమ్ ఉంది, ఇది స్పో, ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. 2-స్పోక్ ఫ్లాట్-బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్, క్రోమ్-ఫినిష్డ్ వర్టికల్ AC వెంట్స్, పెద్ద డ్యూయల్-డిస్ప్లే సెటప్ (ఇన్ఫోటైన్మెంట్ + డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మారుతి లక్షణాలను వెల్లడించనప్పటికీ, SUVలో ఆటోమేటిక్ AC, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, స్టాండర్డ్ సిక్స్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360 డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ఉంటాయి.
e-Vitara ఇప్పటికే యూరప్లో 49kWh , 61kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఎంపికలు భారతదేశంలో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. కంపెనీ తుది ధృవీకరించబడిన శ్రేణిని వెల్లడించలేదు, కానీ SUV పూర్తి ఛార్జ్లో దాదాపు 500 కి.మీ పరిధిని అందిస్తుందని అంచనా వేయబడింది. SUV 2WD, AWD (e-AllGrip) ఎంపికలలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.