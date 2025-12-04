Maruti Suzuki Eeco: మారుతి సుజుకి ఈకో రపా రపా.. సేల్స్లో దుమ్ములేపింది..!
Maruti Suzuki Eeco: మారుతి సుజుకి ఈకో ఒక ఫేమస్ ఎంపీవీగా ప్రసిద్ధి చెందింది. 'ఓమ్ని'ని నిలిపివేసిన తర్వాత, ఇది మంచి ప్రత్యామ్నాయ కారుగా అవతరించింది. పట్టణ , గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు దీనిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ నవంబర్లో 'ఈకో' ఎంపీవీ పెద్ద సంఖ్యలో అమ్ముడైంది. మొత్తం 13,200 యూనిట్లు డెలివరీ చేసింది కంపెనీ. 2024 ఇదే కాలంలో, 10,589 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ సంఖ్యను లెక్కించినప్పుడు, అమ్మకాల పరిమాణం సంవత్సరానికి 19.78శాతం పెరిగింది.
ఈ సంవత్సరం జూన్ నుండి అక్టోబర్ వరకు 'మారుతి ఈకో' అమ్మకాలు చాలా బాగున్నాయి. మొత్తం 56,074 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ సంఖ్యను విశ్లేషించినప్పుడు, ప్రతి నెలా సగటున 11,214 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. మారుతి సుజుకి ఈకో ఎంపీవీ గత నెలలో (నవంబర్ - 2025) పెద్ద సంఖ్యలో అమ్ముడుపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 22 నుండి జీఎస్టీలో మార్పులు చేసిన తర్వాత వినియోగదారులు ఈ కారును ఎక్కువగా కొనుగోలు చేశారు. ఇది బడ్జెట్ ధరలో అందుబాటులో ఉన్నందున అమ్మకాల పరిమాణం విపరీతంగా పెరిగిందని చెబుతారు.
ఈ ఎంపీవీ సరసమైన ధరకు వినియోగదారులకు కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ.5.21 లక్షల నుండి రూ.6.36 లక్షల మధ్య ఉంటుంది (ఎక్స్-షోరూమ్). అన్ని తరగతుల కస్టమర్లు దీన్ని సులభంగా కొనుగోలు చేయగలరు. దీనికి తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా ఉన్నాయి, చాలా కాలం పాటు ఉంటాయి. దీని డిజైన్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఆకర్షణీయమైన హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్లు, టెయిల్లైట్ ఉంటుంది. సాలిడ్ వైట్, మెటాలిక్ సిల్కీ సిల్వర్, మెటాలిక్ బ్రిస్క్ బ్లూ, మెటాలిక్ గ్లిస్టనింగ్ గ్రే, బ్లూయిష్ బ్లాక్ రంగులలో లభిస్తుంది. దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 160 మిమీ, వీల్బేస్ 2350 మిమీ.
కొత్త 'మారుతి ఈకో' ఒక అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ కారు. దీనిలో 5/6 సీట్ల ఎంపికలు ఉంటాయి. ప్రయాణీకులు సుదూర పట్టణాలకు సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు. దీనిలో 275 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఉంది, తద్వారా వారాంతంలో కుటుంబంతో ట్రిప్కు వెళ్లేటప్పుడు మీరు ఎక్కువ లగేజీని తీసుకెళ్లవచ్చు. ఈ కారులో చాలా బలమైన పవర్ట్రెయిన్ ఉంది. 1.2-లీటర్లు. పెట్రోల్, 1.2-లీటర్లు. సీఎన్జీ ఇంజిన్ ఎంపికలు. దీనికి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ మాత్రమే ఉంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 140 కి.మీ.లు. ఇది 15.6 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కి.మీ.లకు చేరుకుంటుంది. దీనికి 40-లీటర్ పెట్రోల్, 65 కిలోల CNG ఇంధన ట్యాంక్ ఉంది.
దీని క్యాబిన్ డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. సెమీ-డిజిటల్ స్పీడోమీటర్, బేసిక్ ఆడియో సిస్టమ్, మాన్యువల్ ఏసీ, 12V ఛార్జింగ్ సాకెట్, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి వివిధ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రత పరంగా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS (యాంటీలాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్), EBD (ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్) , సీట్బెల్ట్ రిమైండర్ ఉన్నాయి.