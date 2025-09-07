  • Menu
Maruti Suzuki Dzire Discounts: మారుతి డిజైర్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్.. భారీగా ఆదా.. ఇప్పుడు ఎంతంటే..?

Maruti Suzuki Dzire Discounts: మీరు మారుతి 5-స్టార్ సేఫ్టీ సెడాన్ డిజైర్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, ఈ వార్త మీ కోసమే. వాస్తవానికి, కంపెనీ సెప్టెంబర్ 2025లో దాని ఫేమస్ సెడాన్ డిజైర్‌పై గరిష్టంగా రూ. 25,000 తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్‌లో రూ. 10,000 వినియోగదారుల తగ్గింపుతో పాటు రూ. 15,000 వరకు ఎక్స్‌ఛేంజ్ బోనస్ కూడా ఉంది. డిస్కౌంట్ గురించి మరిన్ని వివరాల కోసం, వినియోగదారులు తమ సమీప డీలర్‌షిప్‌ను సంప్రదించవచ్చు. డిజైర్ ఫీచర్లు, పవర్‌ట్రెయిన్, ధర గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Maruti Suzuki Dzire Features

మారుతి సుజుకి డిజైర్‌లో, కస్టమర్‌లు పెద్ద ఫ్రంట్ గ్రిల్, సొగసైన ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్, ఎల్ఈడీ టెయిల్ లాంప్, కొత్త 15-అంగుళాల డ్యూయల్ టోన్ అల్లాయ్ వీల్‌ను పొందుతారు. కారులో 9-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. డిజైర్ భారతదేశంలోనే సింగిల్-పాన్ సన్‌రూఫ్ కలిగిన మొట్టమొదటి సబ్-కాంపాక్ట్ సెడాన్.

భద్రతా పరంగా మనం దీనిని పరిశీలిస్తే, గ్లోబల్ NCAP కుటుంబ భద్రత కోసం క్రాష్ టెస్ట్‌లో మారుతి డిజైర్‌కు పూర్తి 5-స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చింది. దీనితో పాటు, మారుతి డిజైర్‌లో 6-ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. డిజైర్ భారతీయ కస్టమర్లలో మైలేజీకి ప్రసిద్ధి చెందింది. మారుతి డిజైర్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో 24.79 కి.మీ. ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో 25.71 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుందని పేర్కొంది. డిజైర్ CNGలో, కస్టమర్‌లు 30 కి.మీ కంటే ఎక్కువ మైలేజీని పొందుతారు.

పవర్‌ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, మారుతి సుజుకి డిజైర్‌లో 1.2-లీటర్ 3-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంది, ఇది గరిష్టంగా 81.58బీహెచ్‌పీ పవర్, 111.7ఎన్ఎమ్ గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేయగలదు. దీనితో పాటు, ఈ కారులో సీఎన్‌జీ పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపిక కూడా ఉంది. భారతీయ మార్కెట్లో టాప్-మోడల్‌లో డిజైర్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 6.84 లక్షల నుండి రూ. 10.20 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

