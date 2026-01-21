  • Menu
Maruti Suzuki Celerio 2026: మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ 'డ్రీమ్ కార్'.. కేవలం 5 లక్షలకే మారుతి సెలెరియో.. 34 కి.మీ అదిరిపోయే మైలేజ్!

Highlights

Maruti Suzuki Celerio 2026: తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే కారు కోసం చూస్తున్నారా? మారుతి సుజుకి సెలెరియో కేవలం రూ. 4.70 లక్షల ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉంది. లీటరుకు 26 కి.మీ, సీఎన్‌జీపై 34 కి.మీ మైలేజ్ ఇచ్చే ఈ కారు ఫీచర్లు మరియు ధర వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Maruti Suzuki Celerio 2026: భారతదేశంలో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కారు కొనడం ఒక పెద్ద కల. ఆ కలను నిజం చేస్తూ, మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ సెలెరియో (Celerio)ను అత్యంత సరసమైన ధరలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తక్కువ బడ్జెట్, భారీ మైలేజ్, మారుతి బ్రాండ్ నమ్మకం.. ఇవన్నీ సెలెరియోను చిన్న కుటుంబాలకు దేశంలోనే పర్ఫెక్ట్ కారుగా మార్చాయి.

ధర మరియు వేరియంట్లు:

మారుతి సెలెరియో ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్ LXi ప్రారంభ ధర ప్రస్తుతం రూ. 4.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) మాత్రమే.

బేసిక్ వేరియంట్: రూ. 4.70 లక్షలు.

టాప్ వేరియంట్ (ZXi+ AMT): రూ. 6.73 లక్షలు. తక్కువ బడ్జెట్‌లో మొదటిసారి కారు కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పొచ్చు.

మైలేజ్ కింగ్: లీటరుకు 26 నుంచి 34 కి.మీ!

పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో సెలెరియో మైలేజ్ వినియోగదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది.

పెట్రోల్ మైలేజ్: లీటరుకు సుమారు 26.68 కి.మీ (ARAI సర్టిఫైడ్).

CNG మైలేజ్: సెలెరియో సీఎన్‌జీ వేరియంట్ ఏకంగా కిలోకు 34.43 కి.మీ మైలేజ్ అందిస్తోంది. భారతదేశంలో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే పెట్రోల్ కార్లలో సెలెరియో అగ్రస్థానంలో ఉంది.

ఇంజిన్ మరియు పనితీరు:

సెలెరియోలో 1-లీటర్ త్రీ-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు.

పెట్రోల్: 68.5 bhp పవర్, 91 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

CNG: 57 bhp పవర్, 82 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. సిటీ ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా నడపడానికి వీలుగా ఇందులో మాన్యువల్‌తో పాటు ఆటోమేటిక్ (AMT) గేర్ బాక్స్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది.

ఆధునిక ఫీచర్లు:

తక్కువ ధర ఉన్నప్పటికీ ఫీచర్ల విషయంలో మారుతి ఎక్కడా తగ్గలేదు:

ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్: 7-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ సిస్టమ్.

డిజైన్: స్టైలిష్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, స్మూత్ కర్వ్ బాడీతో సరికొత్త లుక్.

కంఫర్ట్: 5 మంది హాయిగా కూర్చునే సీటింగ్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్.

సేఫ్టీ: డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్స్, ABS విత్ EBD, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్ వంటి భద్రతా ప్రమాణాలు ఉన్నాయి.

