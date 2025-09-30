Maruti Suzuki Global Ranking: మారుతి చరిత్ర సృష్టించింది! ఫోర్డ్, వోక్స్వ్యాగన్లను ఓడించేసింది..!
భారతదేశపు అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి, ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో కొత్త గుర్తింపును నెలకొల్పింది.
Maruti Suzuki Global Ranking: భారతదేశపు అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి, ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో కొత్త గుర్తింపును నెలకొల్పింది. ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని టాప్ 10 అత్యంత విలువైన కార్ల కంపెనీల జాబితాలోకి ప్రవేశించింది. తాజా నివేదిక ప్రకారం, మారుతి సుజుకి 8వ స్థానానికి చేరుకుంది. బలమైన మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో ఫోర్డ్, జనరల్ మోటార్స్, వోక్స్వ్యాగన్ వంటి దిగ్గజాలను అధిగమించింది.
ఆల్టో, వ్యాగన్ఆర్, స్విఫ్ట్ రూపంలో మీరు ప్రతి వీధిలో చూసే అదే మారుతి ఇప్పుడు ఫోర్డ్, జనరల్ మోటార్స్, వోక్స్వ్యాగన్ వంటి పెద్ద పేర్లను అధిగమించింది. ఇటీవలి మీడియా నివేదికల ప్రకారం, కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సుమారు US$57.6 బిలియన్లకు చేరుకుంది. ఈ విజయం భారతదేశ ఆటో పరిశ్రమకు ఒక మైలురాయి కంటే తక్కువ కాదు.
ఇటీవల అమలు చేసిన సవరించిన GST నిర్మాణం అతిపెద్ద కారణమని నమ్ముతారు. ఆల్టో, ఎస్-ప్రెస్సో, వ్యాగన్ఆర్ వంటి చిన్న, బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ కార్లపై పన్ను ఉపశమనం ఈ కార్లను మరింత సరసమైనదిగా చేసింది. ఇది నేరుగా బుకింగ్లను ప్రభావితం చేసింది, ఇది దీర్ఘకాల కస్టమర్ క్యూలకు దారితీసింది. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు కూడా భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ వైపు దృష్టి సారించారు, ఇక్కడ మారుతి బ్రాండ్ నమ్మకానికి పర్యాయపదంగా మారింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా, టెస్లా $1.4 ట్రిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్తో రాజుగా కొనసాగుతోంది. దాని తర్వాత టయోటా ($314 బిలియన్), చైనా BYD ($133 బిలియన్) ఉన్నాయి. ఫెరారీ ($92.7 బిలియన్), BMW ($61.3 బిలియన్), మెర్సిడెస్-బెంజ్ ($59.8 బిలియన్) కూడా అగ్ర జాబితాలో ఉన్నాయి. కానీ మారుతి సుజుకి, $57.6 బిలియన్ విలువతో, జనరల్ మోటార్స్ ($57.1 బిలియన్), వోక్స్వ్యాగన్ ($55.7 బిలియన్), ఫోర్డ్ ($46.3 బిలియన్) వంటి పెద్ద పేర్లను అధిగమించింది.
ప్రపంచంలోని టాప్ 10 ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు
ర్యాంక్ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ (USD)
1 టెస్లా 1.4 ట్రిలియన్
2 టయోటా 314 బిలియన్
3 బీవైడీ 133 బిలియన్
4 ఫెరారీ 92.7 బిలియన్
5 బీఎండబ్ల్యూ 61.3 బిలియన్
6 మెర్సిడెస్-బెంజ్ 59.8 బిలియన్
7 హోండా మోటార్ 59 బిలియన్
8 మారుతి సుజుకి 57.6 బిలియన్
9 జనరల్ మోటార్స్ 57.1 బిలియన్
10 వోక్స్వ్యాగన్ 55.7 బిలియన్
11 ఫోర్డ్ 46.3 బిలియన్
మాతృ సంస్థ సుజుకి కూడా మారుతిని అధిగమించింది
దేశంలోని అతిపెద్ద కార్ల తయారీదారు మారుతి సుజుకి, దాని మాతృ బ్రాండ్, సుజుకి మోటార్ కార్పొరేషన్, జపాన్ను అధిగమించింది, దీని ప్రస్తుత మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సుమారు $29 బిలియన్లు. ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్లో, మారుతి ఇప్పుడు హోండా మోటార్ ($59 బిలియన్) కంటే కొంచెం దిగువన ఉంది. దీని అర్థం మారుతి సుజుకి త్వరలో హోండాను అధిగమించగలదు.