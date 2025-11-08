  • Menu
Maruti Ignis: తక్కువ బడ్జెట్ కార్.. భారీ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్న కంపెనీ..!

Maruti Ignis
Maruti Ignis: మారుతి సుజుకి నెక్సా డీలర్‌షిప్‌లలో విక్రయించబడుతున్న అత్యంత చౌకైన కారు ఇగ్నిస్. ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.5, 35100.

Maruti Ignis: మారుతి సుజుకి నెక్సా డీలర్‌షిప్‌లలో విక్రయించబడుతున్న అత్యంత చౌకైన కారు ఇగ్నిస్. ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.5, 35100. అయితే, ఈ నెల, నవంబర్‌లో, ఈ కారును తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ కారుపై కంపెనీ రూ.57,000 తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఇగ్నిస్ AMT వేరియంట్ అత్యధికంగా ₹57,000 తగ్గింపును పొందుతోంది. మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ వేరియంట్ రూ.52,000 వరకు తగ్గింపును పొందుతోంది. ఈ కారులో CNG ఎంపిక లేదు.

ఇగ్నిస్ సుజుకి టోటల్ ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ టెక్నాలజీ (STECT) ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించబడింది. ఇది 83 PS పవర్, 113 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో శక్తినిస్తుంది. ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ మరియు ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో జత చేయబడింది. కంపెనీ 20.89 కి.మీ/లీ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఇది 260 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌ను అందిస్తుంది. ఇగ్నిస్ CNG వేరియంట్‌లో విడుదల కాలేదు.

ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుతూ, ఇది ఆపిల్ కార్‌ప్లే , ఆండ్రాయిడ్ ఆటో మద్దతుతో 7-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, పుష్ స్టార్ట్/స్టాప్ బటన్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, డ్రైవర్ సీట్ ఎత్తు సర్దుబాటు, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, TFT స్క్రీన్‌తో మల్టీ-ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే (MID) వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంది. భద్రత కోసం, ఇది డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్‌బ్యాగులు, వెనుక పార్కింగ్ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్‌ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD), యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS), వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్‌లను కలిగి ఉంది.

ఈ కారు 7 మోనోటోన్ , 3 డ్యూయల్-టోన్ పెయింట్ ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. వీటిలో నెక్సా బ్లూ, లూసెంట్ ఆరెంజ్, సిల్కీ సిల్వర్, టర్కోయిస్ బ్లూ, గ్లిస్టనింగ్ గ్రే, పెర్ల్ ఆర్కిటిక్ వైట్, పెర్ల్ మిడ్‌నైట్ బ్లాక్, బ్లాక్ రూఫ్‌తో లూసెంట్ ఆరెంజ్, సిల్వర్ రూఫ్‌తో నెక్సా బ్లూ, బ్లాక్ రూఫ్‌తో నెక్సా బ్లూ ఉన్నాయి. ఇది టాటా టియాగో, హ్యుందాయ్ i10, మారుతి వ్యాగన్ఆర్, మారుతి స్విఫ్ట్ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది.

