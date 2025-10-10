Maruti Grand Vitara: అద్భుతమైన ఆఫర్.. మారుతి కారుపై లక్షల్లో డిస్కౌంట్లు..!
Maruti Grand Vitara: మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ అక్టోబర్ నెలలో తన కార్లపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ప్రీమియం, లగ్జరీ ఎస్యూవీ గ్రాండ్ విటారాపై కస్టమర్లు రూ.1.80 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను పొందుతారు. స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్పై రూ.1.80 లక్షలు, పెట్రోల్ వేరియంట్పై రూ.1.50 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు, పొడిగించిన వారంటీతో సహా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సీఎన్జీ వేరియంట్పై రూ.40,000 వరకు డిస్కౌంట్లు అందిస్తోంది.
గ్రాండ్ విటారాలో 1462సీీసీ K15 పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 6,000 ఆర్పిఎమ్ వద్ద 100 బీహెచ్పీ పవర్, 4,400 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 135 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మైల్డ్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్తో జత చేసి ఉంటుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ (టార్క్ కన్వర్టర్) ట్రాన్స్మిషన్ల ఎంపికతో వస్తుంది. స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్ 27.97 కెఎమ్పిఎల్ మైలేజీని, పూర్తి ట్యాంక్పై సుమారు 1,200 కి.మీ పరిధిని అందిస్తుంది.
గ్రాండ్ విటారాలో రెండు-మోటార్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ ఉంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ మోటారు కారుకు శక్తినిస్తాయి. పెట్రోల్ ఇంజిన్ నడుస్తున్నప్పుడు, బ్యాటరీ స్వయంగా ఛార్జ్ అవుతుంది, అవసరమైనప్పుడు అదనపు శక్తిని అందిస్తుంది. ఈవీ మోడ్లో కారు ఎలక్ట్రిక్ మోటారు ద్వారా మాత్రమే శక్తిని పొందుతుంది, ఇది మృదువైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. హైబ్రిడ్ మోడ్లో ఎలక్ట్రిక్ మోటారు వీల్స్కు పవర్ సప్లై చేస్తుంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ జనరేటర్గా పనిచేస్తుంది.
గ్రాండ్ విటారాలో టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ ఉంది. టైర్ గాలి తక్కువగా ఉంటే, స్క్రీన్పై ఆటోమేటిక్ అలర్ట్ కనిపిస్తుంది. పనోరమిక్ సన్రూఫ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇది డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. కొత్త గ్రాండ్ విటారాలో 360-డిగ్రీల కెమెరా ఉంది. ఇది డ్రైవర్ కారును పార్క్ చేసి బ్లైండ్ స్పాట్లలో డ్రైవ్ చేయడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. కారు చుట్టుపక్కల దృశ్యం స్క్రీన్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఎస్యూవీ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, అడ్జస్ట్ చేయగల డ్రైవర్ సీటు, కనెక్ట్ చేయబడిన కార్ టెక్నాలజీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అందిస్తుంది. ఈ ఫీచర్లు సుదూర , తక్కువ దూరాలకు డ్రైవింగ్ను సౌకర్యవంతంగా చేస్తాయి. గ్రాండ్ విటారా భద్రతపై కూడా బలమైన దృష్టిని కలిగి ఉంది. ఇందులో మల్టీ ఎయిర్బ్యాగ్లు, EBDతో కూడిన ABS, ESE, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, స్పీడ్ అలర్ట్, సీట్ బెల్టులు, పార్కింగ్ సెన్సార్లు. 360° కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అక్టోబర్లో మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా డిస్కౌంట్లు, కొత్త టెక్నాలజీతో వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది. హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, ఈవీ మోడ్, స్మార్ట్, కనెక్ట్ చేయబడిన ఫీచర్లతో, ఈ ఎస్యూవీ లగ్జరీ, మైలేజ్ రెండింటికీ గొప్ప ఎంపికను అందిస్తుంది.