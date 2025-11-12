Top 10 Cars: దేశంలోని టాప్ 10 కార్లు.. సేల్స్లో దుమ్ముదులిపేశాయ్..!
Top 10 Cars: ఈసారి, దేశంలోని టాప్ 10 కార్ల జాబితాలో రెండు మారుతి కార్లు చేర్చబడలేదు. వాటి పేర్లు ఈకో, బ్రెజ్జా. నిజానికి, ఈ రెండు కార్లు తరచుగా టాప్ 10 కార్ల జాబితాలో చేర్చబడతాయి. ఈ రెండు కార్లు చాలా నెలలుగా దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 10 కార్లలో ఉన్నాయి. అక్టోబర్లో, 13,537 యూనిట్ల ఈకో అమ్ముడయ్యాయి, అయితే అక్టోబర్ 2024లో 11,653 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది 16% వృద్ధి. ఇంతలో, 12,072 యూనిట్ల బ్రెజ్జా అమ్ముడయ్యాయి, అయితే అక్టోబర్ 2024లో 16,565 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది 27% తగ్గుదల. వాటి లక్షణాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మహీంద్రా ఈకో K-సిరీస్ 1.2-లీటర్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఇది పెట్రోల్పై 80.76 PS పవర్ మరియు 104.5 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అయితే CNG వెర్షన్ 71.65 PS, 95 Nm పీక్ టార్క్ను అందిస్తుంది. టూర్ వేరియంట్ కోసం, కంపెనీ గ్యాసోలిన్ ట్రిమ్ కోసం 20.2 కిమీ/లీ, CNG వెర్షన్ కోసం 27.05 కిమీ/కీలో ఇంధన ఆర్థిక వ్యవస్థను క్లెయిమ్ చేస్తుంది. అదే సమయంలో, ప్యాసింజర్ ట్రిమ్ కోసం, ఇంధన ఆర్థిక వ్యవస్థ పెట్రోల్ కోసం 19.7 కిమీ/లీ మరియు CNG కోసం 26.78 కిమీ/కీలో పడిపోతుంది.
ఈకో 11 భద్రతా లక్షణాలతో వస్తుంది, ప్రస్తుత రాబోయే భద్రతా నిబంధనలన్నింటినీ తీరుస్తుంది. వీటిలో స్టాండర్డ్గా ఆరు ఎయిర్బ్యాగులు, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఇంజిన్ ఇమ్మొబిలైజర్, చైల్డ్ డోర్ లాక్లు, సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్, EBDతో కూడిన ABS, డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగులు ఉన్నాయి. ఈకో ఇప్పుడు కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను పొందుతుంది. రెండు యూనిట్లు S-ప్రెస్సో, సెలెరియో నుండి తీసుకోబడ్డాయి. పాత స్లైడింగ్ AC నియంత్రణలను కూడా కొత్త రోటరీ యూనిట్లతో భర్తీ చేశారు. ఇది నాలుగు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది: 5-సీటర్, 7-సీటర్, కార్గో, టూర్ , అంబులెన్స్ బాడీ స్టైల్స్. ఈకో , కొలతలు 3,675 mm పొడవు, 1,475 mm వెడల్పు , 1,825 mm ఎత్తు. అంబులెన్స్ వెర్షన్ 1,930 mm ఎత్తు కలిగి ఉంది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 518,100.
బ్రెజ్జా కొత్త తరం K-సిరీస్ 1.5-లీటర్ డ్యూయల్ జెట్ WT ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది, ఇది స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీకి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్తో జత చేయబడింది. ఈ ఇంజిన్ 103 hp, 137 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కంపెనీ మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని పేర్కొంది. కొత్త బ్రెజ్జా మాన్యువల్ వేరియంట్ 20.15 kp/l మైలేజీని అందిస్తుంది, అయితే ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ 19.80 kp/l మైలేజీని అందిస్తుంది.
ఇది 360-డిగ్రీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ కెమెరా అత్యంత అధునాతనమైనది. బహుళ-సమాచార సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది సుజుకి, టయోటా సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన కారు 9-అంగుళాల స్మార్ట్ప్లే ప్రో ప్లస్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్కు కనెక్ట్ చేయబడుతుంది. ఈ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లేకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కెమెరా గురించి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మీరు కారు లోపల కూర్చున్నప్పుడు స్క్రీన్పై కారు చుట్టూ ఉన్న విజువల్స్ను చూడగలుగుతారు.
మొదటిసారిగా, కారులో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ డాక్ కూడా అందించబడింది. ఈ డాక్ సహాయంతో, మీరు మీ స్మార్ట్ఫోన్ను వైర్లెస్గా సులభంగా ఛార్జ్ చేయగలరు. ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. అదే సమయంలో, వేడెక్కకుండా ఉండటానికి దీనిలో పూర్తి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి. మారుతి అనేక కనెక్టింగ్ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉంటాయి, ఇవి ఈ కాంపాక్ట్ SUVని చాలా విలాసవంతమైనవి, అధునాతనమైనవిగా చేస్తాయి. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 8,25,900.