Maruti e Vitara :మార్కెట్లో మారుతి బ్యాటరీ కారు భూకంపం..రేటు తెలిస్తే వావ్ అంటారు
Maruti e Vitara : మారుతి సుజుకి తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు మారుతి ఇ-విటారా ధరలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. భారత మార్కెట్లోకి ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని కంపెనీ రెండు రకాల కొనుగోలు పద్ధతుల్లో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సాధారణ పద్ధతిలో కారును బ్యాటరీతో కలిపి కొనవచ్చు లేదా బ్యాటరీ ఖర్చును తగ్గించే BaaS మోడల్ను ఎంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల కారును కొనేటప్పుడు వినియోగదారుడిపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది.
ధరల విషయానికి వస్తే.. బ్యాటరీతో కలిపి కొనే సాధారణ మోడల్లో బేస్ వేరియంట్ Delta (49kWh) ధర రూ. 15.99 లక్షలుగా ఉంది. అదేవిధంగా Zeta (61kWh) వేరియంట్ రూ. 17.49 లక్షలు, Alpha (61kWh) వేరియంట్ రూ. 19.79 లక్షలు, Alpha Dual-Tone వేరియంట్ రూ.20.01 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఈ ధరలన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు అని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు, బ్యాటరీ లేకుండా కారును కొనే BaaS మోడల్ ధరలు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఈ పద్ధతిలో డెల్టా వేరియంట్ కేవలం రూ.10.99 లక్షలకే లభిస్తుంది. అలాగే జీటా వేరియంట్ రూ. 11.99 లక్షలు, ఆల్ఫా వేరియంట్ రూ. 14.29 లక్షలు, ఆల్ఫా డ్యూయల్-టోన్ రూ. 14.51 లక్షల ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ మోడల్లో బ్యాటరీకి అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. డెల్టా వేరియంట్కు ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ.3.99 కాగా, మిగిలిన మూడు వేరియంట్లకు కిలోమీటరుకు రూ.4.39 చొప్పున అద్దె కట్టాలి.
వారంటీ, ఇతర ప్రయోజనాల విషయానికి వస్తే.. కారుపై 3 ఏళ్ల స్టాండర్డ్ వారంటీ లభిస్తుంది (దీనిని 5 ఏళ్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు). బ్యాటరీ ప్యాక్పై మాత్రం 8 ఏళ్లు లేదా 1,60,000 కిలోమీటర్ల వరకు కంపెనీ గ్యారెంటీ ఇస్తోంది. ఇ-విటారాతో పాటు 7.4kW AC హోమ్ ఛార్జర్ను, దాని ఇన్స్టాలేషన్ను మారుతి సుజుకి ఉచితంగా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా కారును తిరిగి అమ్మాలనుకునే వారి కోసం 3 ఏళ్ల తర్వాత 60% విలువ, 4 ఏళ్ల తర్వాత 50% విలువ ఇచ్చేలా బైబ్యాక్ గ్యారెంటీ ప్లాన్లను కూడా ప్రవేశపెట్టింది.
చివరగా డెలివరీ విషయానికి వస్తే.. ప్రస్తుతం గుజరాత్ ప్లాంట్లో ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉన్నందున ప్రారంభంలో డెలివరీలు కొంత పరిమితంగానే ఉంటాయి. విదేశాలకు ఎగుమతులు కూడా ఉండటంతో వెయిటింగ్ పిరియడ్ కొంత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, జూలై 2026 తర్వాత ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుతామని, అప్పటి నుంచి డెలివరీలు వేగంగా జరుగుతాయని మారుతి సుజుకి యాజమాన్యం వెల్లడించింది.