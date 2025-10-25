Best Cars For Taxi: టాక్సీ నడపడానికి ఇవే ఉత్తమ కార్లు..!
Best Cars For Taxi: మీరు Ola, Uber లేదా ఏదైనా లోకల్ టాక్సీ సర్వీస్ ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, సరైన కారును ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. టాక్సీ కోసం ఇంధన సామర్థ్యం, తక్కువ నిర్వహణ, తక్కువ నిర్వహణ వ్యయంతో ఎక్కువ సంపాదనను అందించే కారు కావాలి. నేటి మార్కెట్లో Maruti Dzire Tour S, Maruti Wagon R, Hyundai Aura, Maruti Ertiga వంటి కార్లు టాక్సీ విభాగంలో అత్యంత నమ్మదగినవిగా పరిగణిస్తున్నారు. వాటి మైలేజ్ 34 KM/Kg వరకు ఉంటుంది. ధరలు ₹6.24 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. వాటి ప్రత్యేకతలను వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మారుతి డిజైర్ టూర్ ఎస్
టాక్సీ డ్రైవర్లలో Maruti Dzire Tour S డిమాండ్ నిరంతరం పెరుగుతోంది. ఈ సెడాన్ తక్కువ నిర్వహణ వ్యయం, బలమైన బిల్డ్ క్వాలిటీ,అద్భుతమైన మైలేజ్కి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని ధర ₹6.24 లక్షల నుంచి ₹7.74 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. ఇది 1.2-లీటర్ K12N పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది, ఇది పెట్రోల్పై 26.06 km/l, CNGపై 34 km/kg మైలేజీని అందిస్తుంది. Dzire Tour S 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ESP, గేర్ షిఫ్ట్ ఇండికేటర్ వంటి భద్రతా లక్షణాలను కలిగి ఉంది. 378 లీటర్ల బూట్ స్పేస్తో, ఈ కారు సిట, లాంగ్ రూట్లకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
మారుతి వాగన్ ఆర్
మీ బడ్జెట్ కొంచెం పరిమితంగా ఉంటే మీరు సిటీ టాక్సీ లేదా లోకల్ రైడ్ సర్వీస్ ప్రారంభించాలనుకుంటే, Maruti Wagon R ఒక మంచి ఎంపిక. ₹4.98 లక్షల నుంచి ₹6.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో లభించే ఈ కారు 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది, ఇది పెట్రోల్పై 25 km/l, CNGపై 34.05 km/kg మైలేజీని అందిస్తుంది. Wagon R AMT ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, రియర్ AC వెంట్స్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను కలిగి ఉంది. దీని కాంపాక్ట్ సైజు, సులభమైన పార్కింగ్ దీనిని చిన్న పట్టణాలు, ట్రాఫిక్ రూట్లకు ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా చేస్తాయి. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ సంపాదించాలనుకునే వారికి ఈ కారు చాలా చవకైనది.
హ్యూండాయ్ ఆరా
తమ టాక్సీ ఫ్లీట్లో కొంచెం ప్రీమియం అనుభూతిని జోడించాలనుకునే డ్రైవర్ల కోసం, Hyundai Aura ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఈ కారు స్టైల్, కంఫర్ట్, సామర్థ్యం గొప్ప సమతుల్యతను అందిస్తుంది. దీని ధర ₹5.98 లక్షల నుంచి ₹8.24 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. ఇది 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది, ఇది పెట్రోల్పై 24.7 km/l, CNGపై 28 km/kg మైలేజీని అందిస్తుంది. Aura 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్ల వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. దీని సైలెన్స్ ఇంజిన్, మృదువైన సస్పెన్షన్ సుదీర్ఘ ప్రయాణాలను మరింత సౌకర్యవంతంగా చేస్తాయి. టాక్సీ ఫ్లీట్లో Auraని చేర్చడం వలన కస్టమర్కు ప్రీమియం టాక్సీ అనుభవం లభిస్తుంది.
మారుతి ఎర్టిగా
భారతదేశ టాక్సీ ఫ్లీట్లలో Maruti Ertiga అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న 7-సీటర్ MPV. ఈ కారు అవుట్స్టేషన్ ట్రిప్లు, ఫ్యామిలీ ట్రావెల్, గ్రూప్ రైడ్లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. Ertiga ధర ₹8.80 లక్షల నుంచి ₹12.94 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. ఇది 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది, ఇది పెట్రోల్పై 20.51 km/l, CNGపై 26.11 km/kg మైలేజీని అందిస్తుంది. ఈ కారు 360° కెమెరా, థర్డ్-రో AC వెంట్స్, LED హెడ్ల్యాంప్లు, 6 ఎయిర్బ్యాగ్ల వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. పెద్ద సీటింగ్ కెపాసిటీ, అధిక మైలేజ్ కారణంగా, ఈ కారు టాక్సీ యజమానులకు నెలకు 25–30% వరకు ఎక్కువ సంపాదించే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.