Maruti Ciaz: కష్టాల్లో మారుతి సియాజ్.. పాపం ఒక్కరు కూడా కొనడం లేదు..!
Maruti Ciaz: మారుతి సుజుకి ఇండియాలో సియాజ్ మరోసారి తన ఖాతాను తెరవడంలో విఫలమైంది.
Maruti Ciaz: మారుతి సుజుకి ఇండియాలో సియాజ్ మరోసారి తన ఖాతాను తెరవడంలో విఫలమైంది. సియాజ్ అమ్మకాలు సున్నాగా ఉండటం ఇది వరుసగా మూడవ నెల. కంపెనీ ఏప్రిల్ 2025లో సియాజ్ను నిలిపివేసింది. అయితే, కొంతమంది నెక్సా డీలర్ల వద్ద ఇప్పటికీ సియాజ్ స్టాక్ ఉంది, అవి ఇంకా అయిపోలేదు. డీలర్లు ప్రతి నెలా సియాజ్పై డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నందున మేము దీనిని ప్రస్తావిస్తున్నాము, దీని వలన రూ.50,000 వరకు చౌకగా ఉంటుంది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.9.41 లక్షలు.
మారుతి సియాజ్ ఫీచర్లు
మారుతి సుజుకి ఫిబ్రవరి 2024లో దాని లగ్జరీ సెడాన్ సియాజ్కు కొత్త భద్రతా నవీకరణలను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ మూడు కొత్త డ్యూయల్-టోన్ రంగులను జోడించింది. డ్యూయల్-టోన్ సియాజ్ బ్లాక్ రూఫ్తో పెర్ల్ మెటాలిక్ ఓపులెంట్ రెడ్, బ్లాక్ రూఫ్తో పెర్ల్ మెటాలిక్ గ్రాండియర్ గ్రే, బ్లాక్ రూఫ్తో డిగ్నిటీ బ్రౌన్ కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కొత్త వేరియంట్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్లతో ప్రారంభించబడింది.
కొత్త సియాజ్ వేరియంట్ ఇంజిన్లో కంపెనీ ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది 103 bhp మరియు 138 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే పాత 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ మరియు 4-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో జత చేయబడింది. మాన్యువల్ వెర్షన్కు 20.65 కిమీ/లీ మరియు ఆటోమేటిక్ వెర్షన్కు 20.04 కిమీ/లీ మైలేజీని కంపెనీ పేర్కొంది.
కొత్త సియాజ్ వేరియంట్ ఇంజిన్లో కంపెనీ ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది 103 bhp, 138 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే పాత 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్, 4-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో జతచేయబడింది. దాని మాన్యువల్ వెర్షన్ 20.65 కిమీ/లీ మైలేజీని ఇస్తుందని, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ 20.04 కిమీ/లీ వరకు మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
మారుతి సియాజ్లో 20 కంటే ఎక్కువ భద్రతా లక్షణాలను చేర్చింది. హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP) ఇప్పుడు ప్రామాణికంగా చేర్చబడ్డాయి. అంటే ఇవి అన్ని వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కారులో డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగులు, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD)తో యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) వంటి లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ సెడాన్లో ప్రయాణీకులు గతంలో కంటే సురక్షితంగా ఉంటారని కంపెనీ పేర్కొంది.