Maruti Ciaz: మారుతి సియాజ్.. మైండ్ బ్లోయింగ్ డిస్కౌంట్..!
Maruti Ciaz: మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ అక్టోబర్ నెలలో తన కార్లపై డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. కంపెనీ తన నెక్సా పోర్ట్ఫోలియోలో లగ్జరీ సెడాన్ అయిన సియాజ్పై రూ.45,000 డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. ఈ డిస్కౌంట్ మిగిలిన అన్ని సియాజ్ వేరియంట్లపై అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ ఏప్రిల్ 2025లో కారును శాశ్వతంగా నిలిపివేసింది. అయితే, కొంతమంది డీలర్ల దగ్గర ఇప్పటికీ స్టాక్ మిగిలి ఉంది. కంపెనీ ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లలో ఒక్క యూనిట్ను కూడా అమ్మలేదు. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.9.41 లక్షలు.
Maruti Ciaz Features
మారుతి సుజుకి ఫిబ్రవరి 2024లో దాని లగ్జరీ సెడాన్ సియాజ్ను కొత్త సేఫ్టీ అప్డేట్లతో ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ మూడు కొత్త డ్యూయల్-టోన్ కలర్లను జోడించింది. డ్యూయల్-టోన్ సియాజ్ బ్లాక్ రూఫ్తో పెర్ల్ మెటాలిక్ ఓపులెంట్ రెడ్, బ్లాక్ రూఫ్తో పెర్ల్ మెటాలిక్ గ్రాండియర్ గ్రే, బ్లాక్ రూఫ్తో డిగ్నిటీ బ్రౌన్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కొత్త వేరియంట్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలతో ప్రారంభించారు.
Maruti Ciaz Engine
కొత్త సియాజ్ వేరియంట్ ఇంజిన్లో కంపెనీ ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ కారులో 103 బీహెచ్పీ పవర్, 138 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే అదే పాత 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్, 4-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో జత చేసి ఉంటుంది. మాన్యువల్ వెర్షన్కు 20.65 కిమీ/లీ, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్కు 20.04 కిమీ/లీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
Maruti Ciaz Safety
మారుతి సియాజ్లో 20 కి పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP) ఇప్పుడు ప్రామాణికమైనవి, అంటే అవి అన్ని వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కారులో డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD)తో యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) కూడా ఉన్నాయి. ఈ సెడాన్లో ప్రయాణీకులు గతంలో కంటే సురక్షితంగా ఉంటారని కంపెనీ పేర్కొంది.