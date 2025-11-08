Maruti Suzuki Ciaz Discount: పాపులర్ కారుపై టాప్ లేపే ఆఫర్.. స్టాక్ ఉన్నంత వరకూ అవకాశం.. త్వరపడండి..!
Maruti Ciaz: కొంతమంది మారుతి సుజుకి డీలర్ల వద్ద ఇప్పటికీ లగ్జరీ సెడాన్ సియాజ్ స్టాక్ ఉంది. కంపెనీ ఏప్రిల్ 2025లో సియాజ్ను శాశ్వతంగా నిలిపివేసింది. అయితే, గత మూడు నెలల్లో మిగిలిన స్టాక్లో ఒక్క యూనిట్ కూడా అమ్ముడుపోలేదు. కస్టమర్లు ఇకపై దానిని కొనడానికి ఇష్టపడకపోవడం దీనికి కారణం కావచ్చు. మిగిలిన స్టాక్ను క్లియర్ చేయడానికి, కంపెనీ రూ.40,000 తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఈ తగ్గింపు మిగిలిన అన్ని సియాజ్ వేరియంట్లపై అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ.9.09 లక్షల నుండి రూ.11.89 లక్షల వరకు ఉంటాయి. ఇది హోండా సిటీ, హ్యుందాయ్ వెర్నా, స్కోడా స్లావియా, యు వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్తో పోటీపడుతుంది.
మారుతి సియాజ్ ఫీచర్లు
సియాజ్ 103 bhp మరియు 138 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్, 4-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో జత చేయబడింది. మాన్యువల్ వెర్షన్ కి లీటరుకు 20.65 కి.మీ. ఇంధన ఆర్థిక వ్యవస్థను, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ కి లీటరుకు 20.04 కి.మీ. ఇంధనాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. మూడు కొత్త డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి: బ్లాక్ రూఫ్ తో పెర్ల్ మెటాలిక్ ఓపులెంట్ రెడ్, బ్లాక్ రూఫ్ తో పెర్ల్ మెటాలిక్ గ్రాండియర్ గ్రే, బ్లాక్ రూఫ్ తో డిగ్నిటీ బ్రౌన్.
సియాజ్ 20 కి పైగా భద్రతా లక్షణాలలో హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP) ఇప్పుడు ప్రామాణికమైనవి, అంటే అవి అన్ని వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కారులో డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD) తో యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) కూడా ఉంటాయి. ఈ సెడాన్లో ప్రయాణీకులు గతంలో కంటే సురక్షితంగా ఉంటారని కంపెనీ పేర్కొంది.