Maruti Suzuki: మారుతి సుజికి.. ఏకంగా 3 కోట్ల కార్లను విక్రయించింది..!

మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ ఒక పెద్ద, కొత్త మైలురాయిని సాధించింది.

Maruti Suzuki: మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ ఒక పెద్ద, కొత్త మైలురాయిని సాధించింది. కంపెనీ భారతదేశంలో మొత్తం దేశీయ అమ్మకాల సంఖ్య 30 మిలియన్లను అధిగమించింది, ఈ మైలురాయిని సాధించిన దేశంలో మొట్టమొదటి ప్రయాణీకుల వాహన తయారీదారుగా అవతరించింది. 42 సంవత్సరాలలో కంపెనీ సాధించిన విజయం దాని సాటిలేని నాయకత్వం, కస్టమర్ నమ్మకం, భారతీయ కార్ల కొనుగోలుదారులతో లోతైన సంబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఈ మైలురాయికి కంపెనీ ప్రయాణం దాని వేగవంతమైన వృద్ధిని ప్రదర్శిస్తుంది. మొదటి 10 మిలియన్ల అమ్మకాలకు 28 సంవత్సరాలు 2 నెలలు పట్టింది, తదుపరి 10 మిలియన్లు కేవలం 7 సంవత్సరాలు 5 నెలల్లోనే పట్టింది మరియు తాజా 10 మిలియన్ యూనిట్లు రికార్డు స్థాయిలో 6 సంవత్సరాలు 4 నెలల్లో అమ్ముడయ్యాయి. అమ్ముడైన 30 మిలియన్ కార్లలో, మారుతి ఆల్టో 4.7 మిలియన్లకు పైగా అమ్మకాలతో శాశ్వత అభిమానంగా ఉంది, తరువాత వ్యాగన్ఆర్ (3.4 మిలియన్ యూనిట్లు). స్విఫ్ట్ (3.2 మిలియన్ యూనిట్లు) ఉన్నాయి. బ్రెజ్జా, ఫ్రాంక్స్ వంటి ప్రసిద్ధ SUVలు కూడా గణనీయమైన సహకారులుగా ఉద్భవించాయి, మారుతున్న బాడీ స్టైల్స్, కస్టమర్ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా మారుతి సుజుకి విజయాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి.

డిసెంబర్ 14, 1983న తన మొదటి కస్టమర్‌కు డెలివరీ చేయబడిన ఐకానిక్ మారుతి 800తో కంపెనీ వారసత్వం ప్రారంభమైంది. ఇది భారతదేశంలో ఆధునిక ఆటోమోటివ్ విప్లవానికి నాంది పలికింది. నేడు, మారుతి సుజుకి బహుళ పవర్‌ట్రెయిన్, ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలలో 19 మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది, భారతదేశంలోని విభిన్న కస్టమర్ల అవసరాలను తీర్చడానికి 170 కంటే ఎక్కువ వేరియంట్‌లను అందిస్తోంది.

మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, CEO హిసాషి టకేయుచి మాట్లాడుతూ, “నేను భారతదేశం అంతటా చూసినప్పుడు, 30 మిలియన్ల మంది కస్టమర్‌లు మారుతి సుజుకిని విశ్వసించి తమ మొబిలిటీ కలలను నెరవేర్చుకున్నారని భావించినప్పుడు, నాకు అపారమైన ఆనందం, గర్వం కలుగుతుంది. అయినప్పటికీ, 1,000 మందికి సుమారు 33 వాహనాలతో, మా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదని మాకు తెలుసు. వీలైనంత ఎక్కువ మందికి మొబిలిటీ ఆనందాన్ని అందించడానికి మేము చేయగలిగినదంతా చేస్తూనే ఉంటాము.”

