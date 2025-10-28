Best Cars For Rural India: గ్రామాల్లో నడపడానికి బెస్ట్ కార్లు.. ధర కూడా చాలా తక్కువే..!
Best Cars For Rural India: భారతదేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కార్లు కేవలం సౌకర్యం మాత్రమే కాదు, అవసరంగా మారాయి. పొలాలు, ఎగుడుదిగుడు రోడ్లు, బురదతో నిండిన సందుల, సుదూర ప్రయాణాల కోసం, దృఢమైన, నమ్మదగిన కారు అవసరం. ఈ రోజు మనం (Maruti Suzuki Alto K10, Maruti Suzuki Wagon R, Mahindra Bolero) వంటి మూడు కార్ల గురించి మాట్లాడుకుంటాం, ఇవి గ్రామంలో నడపడానికి సరైనవి.
మారుతి సుజుకి ఆల్టో K10
Maruti Suzuki Alto K10 భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, చవకైన కార్లలో ఒకటి. రూ. 3.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ కారు గ్రామీణ రోడ్ల కోసం ఒక గొప్ప ఎంపిక. దీని 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 67 PS పవర్ని అందిస్తుంది. తక్కువ బరువు, కాంపాక్ట్ సైజు కారణంగా, ఇది ఇరుకైన సందులు, పొలాల మార్గాల్లో సులభంగా నడపవచ్చు. 160 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ తేలికపాటి ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై కూడా స్థిరంగా ఉంచుతుంది. Alto K10 ఇప్పుడు 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS విత్ EBD, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లతో సహా ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. మీ బడ్జెట్ పరిమితంగా ఉండి, మీరు రోజువారీ పనుల కోసం నమ్మదగిన చిన్న కారును కోరుకుంటే, Alto K10 మీకు సరైన ఎంపిక.
మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ ఆర్
Maruti Wagon R చాలా కాలంగా భారతదేశంలో అత్యంత నమ్మదగిన ఫ్యామిలీ కార్లలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. రూ. 4.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ కారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాని స్ట్రెంత్, సౌకర్యవంతమైన డ్రైవింగ్ కోసం ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని టాల్-బాయ్ డిజైన్, 165 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ గ్రామంలోని ఎగుడుదిగుడు రోడ్ల కోసం దీన్ని ఉత్తమంగా చేస్తుంది. Wagon R CNG వెర్షన్ 33.47 km/kg అద్భుతమైన మైలేజీని అందిస్తుంది, ఇది ఇంధన సామర్థ్యం పరంగా ఉత్తమమైందని చెబుతున్నారు. దీని 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 88.5 PS పవర్ని అందిస్తుంది, ఇది సాఫీగా డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS, ESP, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
మహీంద్రా బొలెరో
గ్రామీణ రోడ్ల గురించి మాట్లాడితే Mahindra Bolero పేరు రాకపోతే, అది అసాధ్యం. రూ. 9.79 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమయ్యే Bolero దాని బలం, రఫ్-రోడ్ సామర్థ్యం కోసం ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని లాడర్-ఆన్-ఫ్రేమ్ చట్రం, 180 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, రియర్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ బురదతో నిండిన, ఎత్తైన రోడ్లపై సులభంగా నడవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ 75 PS పవర్ని, 210 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది, ఇది పొలాలు, కొండ ప్రాంతాలు, చెడు రోడ్లపై మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. భద్రతా పరంగా, Bolero డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సర్ల వంటి ప్రాథమిక కానీ అవసరమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. 2025లో ప్రారంభిమైన Bolero Bold ఎడిషన్ డిజైన్, ఇంటీరియర్లలో మార్పులు చేసింది, ఇది మునుపటి కంటే మరింత ఆధునికంగా కనిపిస్తుంది.