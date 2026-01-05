Mahindra XUV :మహీంద్రా XUV 7XO లైవ్ లాంచ్ నేడే: ధర, కొత్త ఫీచర్లు, రంగులు మరియు వేరియంట్ల అంచనా
మహీంద్రా ఈరోజు రాత్రి 8 గంటలకు కొత్త XUV 7XOను అధికారికంగా లాంచ్ చేయనుంది. అప్డేట్ చేసిన XUV700కు సంబంధించిన ధరలు, ఫీచర్లు, కలర్ ఆప్షన్లు, వేరియంట్లు సహా అన్ని ముఖ్యమైన వివరాల కోసం లైవ్ అప్డేట్స్ను తెలుసుకోండి.
మహీంద్రా తన అత్యంత ఆసక్తికరమైన కారు 'XUV 7XO'ను లాంచ్ చేసే రోజు రానే వచ్చింది. ఇది ప్రసిద్ధ XUV700కి మరింత విలాసవంతమైన మరియు మెరుగుపరచబడిన వెర్షన్. దీని లైవ్ లాంచ్ ఈరోజు రాత్రి 8 గంటలకు జరగనుంది, ఈ నేపథ్యంలో SUV ప్రేమికులలో దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
అద్భుతమైన స్టైల్ మార్పులు, సరికొత్తగా డిజైన్ చేయబడిన ఇంటీరియర్ మరియు ఆధునిక టెక్ ఫీచర్లతో మహీంద్రా డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లనుంది. ధరలు, వేరియంట్లు, రంగులు మరియు ప్రధాన ఆకర్షణల గురించి లైవ్ అప్డేట్లను మేము మీకు అందిస్తాము.
మహీంద్రా XUV 7XOలో కొత్తగా ఏముంది?
గతంలో, 2021లో లాంచ్ అయిన కొద్ది నెలల్లోనే అత్యంత వేగంగా అమ్ముడైన మహీంద్రా మోడల్గా XUV700 రికార్డు సృష్టించింది. XUV500 ద్వారా ఏర్పడిన బలమైన కస్టమర్ బేస్, దాని పదునైన డిజైన్ మరియు మోనోకాక్ ప్లాట్ఫారమ్ XUV700 విజయానికి దోహదపడ్డాయి. ఇప్పుడు ఆ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ, కొత్తగా పేరు మార్చుకున్న 'XUV 7XO' మరింత ఆకర్షణీయమైన రూపంతో, అదనపు ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి వస్తోంది.
మార్కెట్ ప్రత్యర్థులు
మహీంద్రా XUV 7XO విడుదలైన వెంటనే ఈ కింది కార్ల నుండి గట్టి పోటీని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది:
- టాటా సఫారీ (Tata Safari)
- హ్యుందాయ్ అల్కజార్ (Hyundai Alcazar)
- టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ (Toyota Innova Hycross)
- MG హెక్టర్ ప్లస్ (MG Hector Plus)
- మారుతి సుజుకి ఇన్విక్టో (Maruti Suzuki Invicto)
కొత్త హంగులు, అత్యాధునిక టెక్నాలజీ మరియు శక్తివంతమైన పనితీరుతో, విలాసవంతమైన మరియు దృఢమైన SUV కోరుకునే కుటుంబాలకు XUV 7XO ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలవనుంది.
మహీంద్రా XUV 7XO ధరలు, వేరియంట్ల వివరాలు, ఇంజన్ ఆప్షన్లు మరియు బుకింగ్ సమాచారం కోసం మమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. అప్డేట్ల కోసం మీరు మహీంద్రా ఆటో (Mahindra Auto) అధికారిక వెబ్సైట్ను కూడా సందర్శించవచ్చు.