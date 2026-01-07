  • Menu
Mahindra XUV 7XO : మహీంద్రా XUV 7XO SUV: అన్ని వేరియంట్లలోనూ లభించే టాప్ ఫీచర్లు ఇవే!

మహీంద్రా XUV 7XO SUVని అన్వేషించండి – అన్ని వేరియంట్లలో ప్రీమియం ఫీచర్లతో, అందులో Alexa తో ChatGPT, ADRENOX+ కనెక్టివిటీ, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్లు, మరియు ట్రిపుల్ HD స్క్రీన్లు ఉన్నాయి. ప్రారంభ ధర ₹13.66 లక్షల నుంచి, ఇది భారతదేశంలోని టెక్-సేవీ డ్రైవర్ల కోసం ప్రత్యేకమైన ప్రీమియం SUV అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

SUV సెగ్మెంట్‌లో, మహీంద్రా తన XUV700కి కొత్త రూపం ఇచ్చి, సరికొత్త XUV 7XOను పరిచయం చేసింది. కేవలం ₹13.66 లక్షల ప్రారంభ ధరతో విడుదలైన ఈ ఫీచర్-లోడెడ్ SUV, అన్ని వేరియంట్లలోనూ ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందిస్తోంది. XUV 7XOను సెగ్మెంట్‌లో బలమైన పోటీదారుగా మార్చే ముఖ్యమైన ఫీచర్లను ఇక్కడ చూద్దాం.

అన్ని XUV 7XO వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్న టాప్ ఫీచర్లు

అలెక్సా అంతర్నిర్మిత ChatGPT (ChatGPT with Alexa Built-In):

ప్రతి XUV 7XOలో అలెక్సాతో అనుసంధానించబడిన ChatGPTతో ఇన్-కార్ అనుభవం స్మార్ట్‌గా మరియు ఇంటరాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. సంక్లిష్టమైన ప్రశ్నలు అడగాలన్నా, సరదాగా మాట్లాడాలన్నా, ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకున్నా AI అసిస్టెంట్ మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ట్రిపుల్ HD స్క్రీన్ (Cost-to-Cost Triple HD Screen):

అన్ని వేరియంట్లలో భాగమైన 31.24 సెం.మీ ట్రిపుల్ HD స్క్రీన్‌లు అతుకులు లేని మరియు సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. ఈ స్క్రీన్‌ల ప్రధాన లక్ష్యం డ్రైవింగ్ సమాచారాన్ని అందించడం.

ADRENOX+ కనెక్టివిటీ:

XUV 7XO అన్ని వేరియంట్లలో ADRENOX+తో అమర్చబడి ఉంది, ఇది వినియోగదారుకు గరిష్టంగా 93 కనెక్ట్ చేయబడిన ఫీచర్లను నిర్ధారిస్తుంది.

  • క్రూయిజ్ కంట్రోల్ (Cruise Control):

ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్‌తో సహా అన్ని వేరియంట్‌లలో క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ప్రామాణికంగా అందించబడింది, ఇది సుదూర ప్రయాణాలను మరింత సౌకర్యవంతంగా చేస్తుంది.

  • గరిష్ట భద్రత కోసం 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు:

అన్ని వేరియంట్‌లకు ప్రామాణికంగా ఉండే ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు అత్యంత భద్రతను అందిస్తాయి. మూడవ వరుస సీట్లను కవర్ చేసే కర్టెన్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఇందులో ఉన్నాయి.

  • వైర్‌లెస్ కనెక్టివిటీ:

వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో మరియు ఆపిల్ కార్‌ప్లే లభ్యతతో, మీరు కేబుల్స్ ఇబ్బంది లేకుండా నావిగేషన్, సంగీతం, కాల్‌లు మరియు యాప్‌లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

  • బై-LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు:

బై-LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌లైట్‌లు రాత్రిపూట దృశ్యమానతను (visibility) మెరుగుపరచడమే కాకుండా, పగటిపూట SUVకి ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తాయి.

  • పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్:

కేవలం ఒక బటన్‌ను నొక్కి మీ వాహనాన్ని స్టార్ట్ చేయండి మరియు ఆపండి, ఇది మీ డ్రైవింగ్ అనుభవానికి సౌలభ్యాన్ని జోడిస్తుంది.

ప్రతి కొనుగోలుదారుకు ప్రీమియం అనుభవం

"అన్ని వేరియంట్‌లలో, ప్రీమియం టెక్-రిచ్ అనుభవాన్ని అందించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము," అని మహీంద్రా తెలిపింది. XUV 7XO మిడ్-రేంజ్ నుండి ప్రీమియం SUV కొనుగోలుదారుల వరకు లగ్జరీ, సాంకేతికత మరియు భద్రత యొక్క సున్నితమైన సమ్మేళనాన్ని అందిస్తుంది.

డెలివరీ మరియు టెస్ట్ డ్రైవ్‌లు

జనవరి 8, 2026 నుండి టెస్ట్ డ్రైవ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయి మరియు జనవరి 14 డెలివరీ ప్రారంభ తేదీ. బేస్ మరియు మిడ్-రేంజ్ వేరియంట్‌లు ఏప్రిల్ 2026 నాటికి మార్కెట్‌లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. MG హెక్టర్ మరియు టాటా సఫారీ వంటి వాటికి ఇది గట్టి పోటీ ఇస్తుంది.

